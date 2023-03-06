وديعة سعودية كبيرة بهذه القيمة في البنك المركزي التركي

رام الله - دنيا الوطنأعلن الصندوق السعودي للتنمية، اليوم الإثنين، توقيع اتفاقية لإيداع خمسة مليارات دولار لدى البنك المركزي التركي.ووفق بيان نشره الصندوق، فإن الاتفاقية جاءت تنفيذاً لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود.ووقع على الاتفاقية في تركيا، رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن عقيل الخطيب، ومحافظ البنك المركزي التركي شهاب كافجي أوغلو.وقال الصندوق السعودي للتنمية إن الوديعة تأتي "امتداداً للعلاقات التاريخية وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية مع الجمهورية التركية وشعبها الشقيق".