المصادقة في إسرائيل على قانون الهدايا ولبيد وليبرمان يشنون هجوماً حاداً على نتنياهو





وأضاف: "لا يفهم مواطنو إسرائيل كيف أن رئيس الوزراء الذي وعد بالاهتمام بتكاليف المعيشة، يهتم الآن فقط بتكلفة المعيشة الخاصة به - هذا بعد زيادة ميزانية السكن والتجميل وتصفيف الشعر".









كما قال ليبرمان: إنه " بدلاً من تعزيز الأمن والاقتصاد ورفاهية مواطني إسرائيل، ينشغل بيبي -نتنياهو- بشرعنة تلقي الهدايا والتبرعات لنفسه ولعائلته". وتابع: "العائلة الوحيدة في إسرائيل التي يزداد دخلها هي عائلة نتنياهو، هذا عار".





يشار إلى أنه تمت المصادقة في القراءة التمهيدية على مشروع قانون في (كنيست)، يجوز لموظف عام تلقي التبرعات.

رام الله - دنيا الوطنشن زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لبيد، ووزير المالية السابق، أفيغدور ليبرمان، اليوم الاثنين، هجوماً حاداً على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب قانون الهدايا.وقال لبيد في تصريح نقلته وسائل إعلام إسرائيلية: إنه تم تمرير قانون الهدايا لنتنياهو الآن في الجلسة الكاملة لـ (كنيست).