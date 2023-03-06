مسؤولون إسرائيليون يردون على تصريحات بن غفير بشأن تخطيط المتظاهرين لاغتياله



بدورها، نقلت صحيف (معاريف) الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين ردهم على بن غفير: "ليس لدينا أي معلومات استخباراتية أو معلومات أخرى تفيد بأن شخصًا ما يخطط لاغتيال رئيس الوزراء أو أي وزير أو عضو (كنيست) - ليس لدينا أي فكرة من أين حصل الوزير بن غفير على هذه المعلومات".







رام الله - دنيا الوطنقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن "لدي مواد استخباراتية نستنتج منها أن هناك متظاهرين فوضويين تجاوزوا الخط الأحمر، ويخططون لاغتيالي أو اغتيال رئيس الوزراء أو زوجته".