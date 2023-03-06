مسؤولون إسرائيليون يردون على تصريحات بن غفير بشأن تخطيط المتظاهرين لاغتياله
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن "لدي مواد استخباراتية نستنتج منها أن هناك متظاهرين فوضويين تجاوزوا الخط الأحمر، ويخططون لاغتيالي أو اغتيال رئيس الوزراء أو زوجته".
بدورها، نقلت صحيف (معاريف) الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين ردهم على بن غفير: "ليس لدينا أي معلومات استخباراتية أو معلومات أخرى تفيد بأن شخصًا ما يخطط لاغتيال رئيس الوزراء أو أي وزير أو عضو (كنيست) - ليس لدينا أي فكرة من أين حصل الوزير بن غفير على هذه المعلومات".
التعليقات