قادة سابقون في سلاح الجو يوجهون رسالة تحذير لنتنياهو وغالانت

وكشفت الصحيفة عن الرسالة، حيث طالبوا نتنياهو وغالانت بـ "وقف سن قوانين إضعاف جهاز القضاء، والبحث عن حل للوضع في أسرع وقت ممكن".

وقالوا: "إننا نتابع بقلق عميق الأحداث التي تجري هذه الأيام والعصيان في سلاح الجو، ونحن قلقون بشأن عواقب هذه الأحداث وخطرها الجسيم والملموس على الأمن القومي".

وأعلن 37 طياراً من أصل 40 طياراً، الأحد، عن امتناعهم المثول يوم الأربعاء في معسكر التدريبات كالمعتاد، وذلك احتجاجا على التغييرات في جهاز القضاء.





والطيارون الـ 40، هم مجموعة الطيارين الاحتياط الذين يقودون طائرات مقاتلة لدى سلاح الجو الإسرائيلي، التابع للجيش.



وأكد الطيارون الـ 37 انهم يرفضون المثول للتدريبات غير انهم على استعداد لتلبية أي نداء لأداء مهام عسكرية يستدعيهم سلاح الجو لأجلها، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



ويدور الحديث عن امتناع هذه المجموعة من الطيارين من الاحتياط عن المثول يوم الأربعاء فقط، ولا يقصد به التغيب في الأسابيع القادمة عن مثل هذه التدريبات، علما بأن هؤلاء الطيارين يجرون التدريبات يوماً واحداً من كل أسبوع.



في السياق، أشار رئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق، عضو (كنيست)، غادي إيزنكوت إلى هذا الإعلان فقال: "إن الجيش هو الجهة الوحيدة التي تتمثل مهمتها في ضمان وجود دولة إسرائيل. ومن دونه، لا وجود لها"، وفق تعبيره.



وأضاف آيزنكوت: "يجب أن نبقي الجيش الإسرائيلي بعيدًا عن التجاذبات. كمواطن وكعضو (كنيست) معارض للانقلاب القضائي، أحثكم ​​على الامتناع عن التغيب عن التدريبات".



وفي ذات السياق، قال قائد سلاح الجو السابق، إيتان بن الياهو، ان "الكثير من طياري سلاح الجو في الاحتياط تعرضوا لهزة عنيفة كما باقي التشكيلات في أعقاب رزمة القوانين الرامية إلى تفرد الحكومة بالقرار بعيدًا عن السلطة القضائية".



وتابع "لا أذكر أننا تعرضنا لوضعٍ مماثل ومستوى من التردد في الانصياع للأوامر. هذا الأمر بدأ ينتشر كالنار في الهشيم، وجرح كهذا من الصعب أن يلتئم".



وقال مصدر عسكري في هذا الشأن، إن الطيارين من الاحتياط لم يتلقوا الدعوة لمزاولة التدريبات هذا الأسبوع وان جميعهم مستعدون للامتثال لأوامر قد يتلقونها لتنفيذ مهام عسكرية.



