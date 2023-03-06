بالصور.. الأشغال بغزة: إنجاز 96% من مشروع طرق المنحة المصرية شمال القطاع

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، اليوم الإثنين، إن المرحلة الأولى من مشاريع الطرق الخاصة بالمنحة المصرية في شمال قطاع غزة، حققت إنجازاً كبيراً.وأوضحت الوزارة خلال تقرير إنجازها لشهر شباط/ فبراير الماضي، أن نسبة الإنجاز في تنفيذ مشاريع الطرق (شارع الكورنيش المرحلة الأولى والثانية، شارع بيت لاهيا)، بلغت 96%، 76.2%، 28.22% على الترتيب.ونوهت الوزارة، أنه يجري العمل على إنجاز باقي الأعمال المطلوبة لهذه المرحلة.وأضافت، أن "الأعمال جارية في المرحلة الأولى للمشروع التي تمتد من دوار السودانية حتى دوار الواحة، والتي تشمل العلامات الأرضية المرورية، وإشارات الطريق، والمناهل الخاصة بتصريف المياه، وأعمال أخرى؛ فيما تسير الأعمال في المرحلة الثانية للمشروع بوتيرة متسارعة".