شؤون فلسطينية

وزارة الثقافة تنعى الصحفي والأديب موسى أبو كرش

وزارة الثقافة تنعى الصحفي والأديب موسى أبو كرش
موسى أبو كرش
رام الله - دنيا الوطن
نعت وزارة الثقافة، الصحفي والأديب موسى أبو كرش، الذي وافته المنية، اليوم الإثنين، في مدينة غزة عن عمر ناهز (67 عاما)، قضى جلها متسلحا بقلمه في سبيل القضيَّة الفلسطينيَّة، فكتب العديد من الأعمال الأدبية التي حازت انتشارا واسعا، وعبرت عن الواقع الفلسطينيّ.

وقالت وزير الثقافة، د.عاطف أبو سيف: "لقد فقدنا اليوم موسى أبو كرش، وهو قامة صحفيّة أدبية، وكاتب مقالات بارع نشط في الساحتين الفلسطينية والعربية، وكان له حضور مهم أغنى الحركتين الأدبية والنقدية الحديثة".

يشار إلى أن موسى أبو كرش من مواليد مخيم الشاطئ في غزة عام 1955 وهو خريج كلية الآداب عين شمس، وقد عمل مدير تحرير لجريدة الحياة الجديدة بغزة، كما حصل على عضوية نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وعضوية اتحاد الصحفيين العرب، إضافة إلى عضويته في الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين.

وللراحل العديد من المجموعات القصصية والنصوص الأدبية التي أغنت المكتبة الثقافية الفلسطينية، أبرزها مجموعته "هيلا هوب" التي صدرت عام 2016.

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