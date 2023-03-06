شؤون فلسطينية

لليوم الـ21 على التوالي.. الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون خطوات العصيان

لليوم الـ21 على التوالي.. الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون خطوات العصيان
الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون خطوات العصيان
رام الله - دنيا الوطن
يواصل الأسرى في سجون الاحتلال لليوم الـ21 على التواليّ، خطوات (العصيان)، ضد إجراءات المتطرف (بن غفير).

ووفقًا للبرنامج المقر اليوم، يرجع الأسرى وجبات الطعام، كما وينفّذون مساءً خطوة (الإرباك الليلي- التكبير والطرق على الأبواب)، وإغلاق الأقسام من الساعة 12- 2 بعد ظهر اليوم، وإلى جانب الخطوات العامة والمشتركة، يواصل الأسرى في (نفحة) عرقلة ما يسمى بالفحص الأمني (دق الشبابيك).

وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير، في بيان مشترك، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنّ خطوات الأسرى تتسع بحيث ينفّذ الأسرى خلال اليوم أكثر من خطوة، وسيستمر الأسرى في تكثيف خطواتهم خلال الأيام المقبلة، حتى خطوة الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان.

وكانت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، قد دعت أبناء شعبها إلى المشاركة في الوقفات المساندة لهم، التي ستُقام يوم غد الثلاثاء الساعة الـ9 مساءً، كما وأكدت على ضرورة المشاركة الفاعلة لنصرتهم في معركتهم الراهنّة.

وأكدت لجنة الطوارئ مجددًا، على أن معركتهم مستمرة في مواجهة إجراءات الفاشي (بن غفير)، وصولًا إلى معركة الإضراب عن الطعام، تحت شعار (بركان الحرية أو الشهادة).

يُشار إلى أنّ الأسرى شرعوا بخطواتهم منذ الرابع عشر من شباط المنصرم، بعد أن أعلنت إدارة السّجون البدء بتطبيق إجراءات (بن غفير)، والمصادقة على مشاريع قوانين عنصرية، أبرزها مشروع قانون إعدام الأسرى.

التحكم في كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص مدة الاستحمام بحيث يسمح للأسرى الاستحمام في ساعة محددة، كما وتم وضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن (نفحة).

تزويد الأسرى بخبز رديء، وفي بعض السّجون زودت الإدارة الأسرى بخبز مجمد، كما وضاعفت من عمليات الاقتحام، والتفتيش بحقّ الأسرى، والأسيرات مؤخرًا، مستخدمة القنابل الصوتية، والكلاب البوليسية خلال عمليات القمع والاقتحامات.

المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حرمان الأسرى من العلاج، وبعض العمليات الجراحية، ومصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الذين نفّذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال.

مضاعفة عمليات العزل الانفرادي بحقّ الأسرى، وسحب التلفزيونات من أقسام الموقوفين الذين يقبعون في أقسام ما تسمى (المعبار).

التصعيد من عمليات نقل قيادات الحركة الأسيرة، وأسرى المؤبدات بشكل خاصّ، وهددت بعض السّجون المركزية بإغلاق المرافق العامة يومي الجمعة والسبت كما جرى في سجن (النقب)، وفرض تضييقات على إدخال الملابس.

أخبار ذات صلة

نقابة الأطباء: نحن في حلٍ من أي اتفاق لا يلبي ما تم التوقيع عليه

نقابة الأطباء: نحن في حلٍ من أي اتفاق لا يلبي ما تم التوقيع عليه

بالصور.. الأشغال بغزة: إنجاز 96% من مشروع طرق المنحة المصرية شمال القطاع

بالصور.. الأشغال بغزة: إنجاز 96% من مشروع طرق المنحة المصرية شمال القطاع

وزارة الثقافة تنعى الصحفي والأديب موسى أبو كرش

وزارة الثقافة تنعى الصحفي والأديب موسى أبو كرش

&quot;الأورومتوسطي&quot;: تبعات اجتماعية واقتصادية تواجهها زوجات المفقودين من المهاجرين بالقطاع

"الأورومتوسطي": تبعات اجتماعية واقتصادية تواجهها زوجات المفقودين من المهاجرين بالقطاع

لليوم الـ21 على التوالي.. الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون خطوات العصيان

لليوم الـ21 على التوالي.. الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون خطوات العصيان

هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل مسلسل الإهمال الطبي بحق عدد من الأسرى القابعين بمعتقل النقب

هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل مسلسل الإهمال الطبي بحق عدد من الأسرى القابعين بمعتقل النقب

الاقتصاد بغزة تصدر بياناً بشأن اختفاء منصة &quot;هوغ بول&quot; لتداول العملات الرقمية

الاقتصاد بغزة تصدر بياناً بشأن اختفاء منصة "هوغ بول" لتداول العملات الرقمية

الرويضي يحذر من مخطط الاحتلال لفرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى

الرويضي يحذر من مخطط الاحتلال لفرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد: دمغ أكثر من طن ذهب الشهر الماضي

وزارة الاقتصاد: دمغ أكثر من طن ذهب الشهر الماضي

وزارة الثقافة تنعى الصحفي والأديب موسى أبو كرش

وزارة الثقافة تنعى الصحفي والأديب موسى أبو كرش

هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل مسلسل الإهمال الطبي بحق عدد من الأسرى القابعين بمعتقل النقب

هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل مسلسل الإهمال الطبي بحق عدد من الأسرى القابعين بمعتقل النقب

الرويضي يحذر من مخطط الاحتلال لفرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى

الرويضي يحذر من مخطط الاحتلال لفرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى

جامعة النجاح الوطنية تستضيف وفداً من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل

جامعة النجاح الوطنية تستضيف وفداً من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل

كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

بن غفير يتجاهل التحذيرات ويأمر بمواصلة عمليات الهدم في رمضان

بن غفير يتجاهل التحذيرات ويأمر بمواصلة عمليات الهدم في رمضان

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

منوعات

بهذا الفيديو.. الراقصة شمس تحاول اثبات ظلم سعد الصغير لها

بهذا الفيديو.. الراقصة شمس تحاول اثبات ظلم سعد الصغير لها

بالصور.. مؤثرة فنزويلية تتهم رونالدو بخيانة جورجينا معها

بالصور.. مؤثرة فنزويلية تتهم رونالدو بخيانة جورجينا معها

حلا شيحة تضع المتابعين في حيرة جديدة بأحدث صورة لها

حلا شيحة تضع المتابعين في حيرة جديدة بأحدث صورة لها

تفاصيل مدهشة.. كيف يقضي سعد لمجرد أوقاته داخل السجن؟

تفاصيل مدهشة.. كيف يقضي سعد لمجرد أوقاته داخل السجن؟

بدرية طلبة تصدم الجمهور بعد حديثها عن كيفية تعاملها مع زوجها

بدرية طلبة تصدم الجمهور بعد حديثها عن كيفية تعاملها مع زوجها

شاهد.. بطريقة عفوية نانسي عجرم تغني و تقبل الأطفال على المسرح

شاهد.. بطريقة عفوية نانسي عجرم تغني و تقبل الأطفال على المسرح

بالصور.. هيفاء وهبي بإطلالة ربيعية ملفتة

بالصور.. هيفاء وهبي بإطلالة ربيعية ملفتة

والدة أشرف حكيمي: ابني أقسم لي أنه بريء والعالم بأسره يشهد له بأخلاقه

والدة أشرف حكيمي: ابني أقسم لي أنه بريء والعالم بأسره يشهد له بأخلاقه

نانسي عجرم: زياد برجي لازم يراضي إليسا وكل واحد فيهم عنده إحساسه

نانسي عجرم: زياد برجي لازم يراضي إليسا وكل واحد فيهم عنده إحساسه

حورية فرغلي: معمول لي عمل بعدم الزواج والإنجاب

حورية فرغلي: معمول لي عمل بعدم الزواج والإنجاب

عربي

ليبيا: رئيس النواب يبدي استعداده لتعديل القوانين الانتخابية

ليبيا: رئيس النواب يبدي استعداده لتعديل القوانين الانتخابية

تونس ترد على اتهامها بـ&quot;العنصرية&quot; ضد الأفارقة

تونس ترد على اتهامها بـ"العنصرية" ضد الأفارقة

العاهل الأردني يؤكد ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية

العاهل الأردني يؤكد ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية

هيئة قناة السويس تنجح في تعويم سفينة حاويات بعد جنوحها

هيئة قناة السويس تنجح في تعويم سفينة حاويات بعد جنوحها