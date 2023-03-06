هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل مسلسل الإهمال الطبي بحق عدد من الأسرى القابعين بمعتقل النقب

رام الله - دنيا الوطنكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها، الصادر اليوم الاثنين، بعد زيارة محاميها فادي عبيدات، عن عدد من الحالات المرضية لاسرى يقبعون في سجن النقب، من بينها: حالة الاسير خالد بدحة (16 عاماً) من بلدة دير عمار/ رام الله، والذي يعاني من آلام حادة بالاسنان حيث تم خلع كافة الأسنان والطواحين من قبل الطبيب قبل ثلاثة اشهر، وتم عمل طارة للفك العلوي والسفلي، إلا أنها لم تتلائم معه، كما ومن المقرر ان يخضع الأسير إلى إجراء ثلاثة عمليات جراحية (فتق) خلال الشهر الحالي.بينما يشتكي الأسير أحمد خضر(38 عاماً)، من مخيم قلنديا/ القدس، من شقيقة تسبب له آلام حادة بالرأس حيث اصيب بها بعد اعتقاله عام 2007 ولا يتلقى إلا المسكنات، ويعاني ايضاً من تسوس بالاسنان والتهابات باللثة ولم يقدم له أي علاج مما أدى الى خلع اغلب أسنانه وطواحينه وتفاقم وضعه حتى فقد أغلبها وهو بحاجة الى متابعة علاج الأسنان.فيما يعاني الأسير خالد حميدة(45 عاماً)، من بلدة اللبن الغربي/ رام الله ، من مرض في الأعصاب يتسبب له في حالة عصبية، إلا ان ادارة المعتقل لا تكترث لأمره.وحملت الهيئة إدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استمرار مسلسل الإهمال الطبي بحق المعتقلين الفلسطينيين، وطالبت المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر بالقيام بدورها اللازم تجاه قضية المعتقلين على أكمل وجه.