شؤون فلسطينية

شاهد: عائلة الغريق عدي أحمد تتحدث عن تفاصيل وفاة ابنها قبالة السواحل الإيطالية

شاهد: عائلة الغريق عدي أحمد تتحدث عن تفاصيل وفاة ابنها قبالة السواحل الإيطالية
عائلة الغريق شهيد لقمة العيش عدي أحمد
خاص دنيا الوطن
أعربت عائلة شهيد لقمة العيش، عدي عبد الفتاح عارف أحمد، من مدينة غزة، الذي لقي مصرعه غرقاً قبالة السواحل الإيطالية مؤخراً، عن حزنها الكبير لوفاة ابنها، الذي كان يأمل بحياة أكثر استقراراً خارج الوطن.

وأكدت السلطات الإيطالية الرسمية، أمس الأحد، لسفارة دولة فلسطين، وفاة الشاب أحمد، اثر غرق القارب قبالة سواحل صقلية.

 وأوضح المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك السفارة أنه تم البدء بالإجراءات المطلوبة، لتأمين نقل جثمانه إلى ذويه في قطاع غزة.

وقالت والدة الغريق عدي أحمد، إن الوضع الاقتصادي السيء هو السبب الأول في هجرة عدي للخارج، قائلة إنه كان يأمل في إيجاد عمل في الخارج ومساعدة أسرته مالياً.

وأضافت: أن "عدي كان يعمل في محل للخياطة بغزة، وكان يتقاضى راتباً ضئيلاً لا يعيل الأسرة مما دفعه للسفر عبر قوارب الموت".

وأوضحت والدته، أن ابنها بعدما سافر إلى تركيا كان يتقاضى راتب 20 ليرة لا تكفي لإيجار البيت الذي كان يسكن فيه.

وقالت: "إن عدي طلب منها السفر لليونان عن طريق قوارب الموت بسبب قلة الأجرة في تركيا، طالبا منها المال للسفر عبر القارب".

وأضافت والدته، أن عدي قبل سفره من تركيا، أرسل لها رسالة يخبرها أنه سوف يسافر عن طريق البحر (التهريب) إلى اليونان، مشيرة إلى أنه بعد عدة أيام تواصلت معه وأرسل لها أنه تم الإمساك به".

وذكرت أنهم تلقوا خبر وفاة ابنهم من جيرانهم، وهي تلقت الخبر مرة واحدة حتى لا يوثر عليها بسبب صراعها مع مرض السرطان.

وناشدت والدة عدي الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد اشتيه قائلة: "بدي أشوف ابني للمرة الأخيرة واكرام الميت دفنه".

في السياق، ذكر والد الغريق، أن ابنه كان يحلم بالسفر من اجل العيش بالحياة الكريمة في ظل الوضع الاقتصادي السيء الذي يعيشه الشباب في قطاع غزة.

وأضاف أن "عدي سافر بعد جائحة (كورونا) إلى تركيا ومن ثم الى اليونان عبر قوارب الموت".





أخبار ذات صلة

نقابة الأطباء: نحن في حلٍ من أي اتفاق لا يلبي ما تم التوقيع عليه

نقابة الأطباء: نحن في حلٍ من أي اتفاق لا يلبي ما تم التوقيع عليه

بالصور.. الأشغال بغزة: إنجاز 96% من مشروع طرق المنحة المصرية شمال القطاع

بالصور.. الأشغال بغزة: إنجاز 96% من مشروع طرق المنحة المصرية شمال القطاع

وزارة الثقافة تنعى الصحفي والأديب موسى أبو كرش

وزارة الثقافة تنعى الصحفي والأديب موسى أبو كرش

&quot;الأورومتوسطي&quot;: تبعات اجتماعية واقتصادية تواجهها زوجات المفقودين من المهاجرين بالقطاع

"الأورومتوسطي": تبعات اجتماعية واقتصادية تواجهها زوجات المفقودين من المهاجرين بالقطاع

لليوم الـ21 على التوالي.. الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون خطوات العصيان

لليوم الـ21 على التوالي.. الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون خطوات العصيان

هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل مسلسل الإهمال الطبي بحق عدد من الأسرى القابعين بمعتقل النقب

هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل مسلسل الإهمال الطبي بحق عدد من الأسرى القابعين بمعتقل النقب

الاقتصاد بغزة تصدر بياناً بشأن اختفاء منصة &quot;هوغ بول&quot; لتداول العملات الرقمية

الاقتصاد بغزة تصدر بياناً بشأن اختفاء منصة "هوغ بول" لتداول العملات الرقمية

الرويضي يحذر من مخطط الاحتلال لفرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى

الرويضي يحذر من مخطط الاحتلال لفرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد: دمغ أكثر من طن ذهب الشهر الماضي

وزارة الاقتصاد: دمغ أكثر من طن ذهب الشهر الماضي

وزارة الثقافة تنعى الصحفي والأديب موسى أبو كرش

وزارة الثقافة تنعى الصحفي والأديب موسى أبو كرش

هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل مسلسل الإهمال الطبي بحق عدد من الأسرى القابعين بمعتقل النقب

هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل مسلسل الإهمال الطبي بحق عدد من الأسرى القابعين بمعتقل النقب

الرويضي يحذر من مخطط الاحتلال لفرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى

الرويضي يحذر من مخطط الاحتلال لفرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى

جامعة النجاح الوطنية تستضيف وفداً من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل

جامعة النجاح الوطنية تستضيف وفداً من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل

كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

بن غفير يتجاهل التحذيرات ويأمر بمواصلة عمليات الهدم في رمضان

بن غفير يتجاهل التحذيرات ويأمر بمواصلة عمليات الهدم في رمضان

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

منوعات

بهذا الفيديو.. الراقصة شمس تحاول اثبات ظلم سعد الصغير لها

بهذا الفيديو.. الراقصة شمس تحاول اثبات ظلم سعد الصغير لها

بالصور.. مؤثرة فنزويلية تتهم رونالدو بخيانة جورجينا معها

بالصور.. مؤثرة فنزويلية تتهم رونالدو بخيانة جورجينا معها

حلا شيحة تضع المتابعين في حيرة جديدة بأحدث صورة لها

حلا شيحة تضع المتابعين في حيرة جديدة بأحدث صورة لها

تفاصيل مدهشة.. كيف يقضي سعد لمجرد أوقاته داخل السجن؟

تفاصيل مدهشة.. كيف يقضي سعد لمجرد أوقاته داخل السجن؟

بدرية طلبة تصدم الجمهور بعد حديثها عن كيفية تعاملها مع زوجها

بدرية طلبة تصدم الجمهور بعد حديثها عن كيفية تعاملها مع زوجها

شاهد.. بطريقة عفوية نانسي عجرم تغني و تقبل الأطفال على المسرح

شاهد.. بطريقة عفوية نانسي عجرم تغني و تقبل الأطفال على المسرح

بالصور.. هيفاء وهبي بإطلالة ربيعية ملفتة

بالصور.. هيفاء وهبي بإطلالة ربيعية ملفتة

والدة أشرف حكيمي: ابني أقسم لي أنه بريء والعالم بأسره يشهد له بأخلاقه

والدة أشرف حكيمي: ابني أقسم لي أنه بريء والعالم بأسره يشهد له بأخلاقه

نانسي عجرم: زياد برجي لازم يراضي إليسا وكل واحد فيهم عنده إحساسه

نانسي عجرم: زياد برجي لازم يراضي إليسا وكل واحد فيهم عنده إحساسه

حورية فرغلي: معمول لي عمل بعدم الزواج والإنجاب

حورية فرغلي: معمول لي عمل بعدم الزواج والإنجاب

عربي

ليبيا: رئيس النواب يبدي استعداده لتعديل القوانين الانتخابية

ليبيا: رئيس النواب يبدي استعداده لتعديل القوانين الانتخابية

تونس ترد على اتهامها بـ&quot;العنصرية&quot; ضد الأفارقة

تونس ترد على اتهامها بـ"العنصرية" ضد الأفارقة

العاهل الأردني يؤكد ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية

العاهل الأردني يؤكد ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية

هيئة قناة السويس تنجح في تعويم سفينة حاويات بعد جنوحها

هيئة قناة السويس تنجح في تعويم سفينة حاويات بعد جنوحها