شاهد: عائلة الغريق عدي أحمد تتحدث عن تفاصيل وفاة ابنها قبالة السواحل الإيطالية

أعربت عائلة شهيد لقمة العيش، عدي عبد الفتاح عارف أحمد، من مدينة غزة، الذي لقي مصرعه غرقاً قبالة السواحل الإيطالية مؤخراً، عن حزنها الكبير لوفاة ابنها، الذي كان يأمل بحياة أكثر استقراراً خارج الوطن.





وأكدت السلطات الإيطالية الرسمية، أمس الأحد، لسفارة دولة فلسطين، وفاة الشاب أحمد، اثر غرق القارب قبالة سواحل صقلية.

وأوضح المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك السفارة أنه تم البدء بالإجراءات المطلوبة، لتأمين نقل جثمانه إلى ذويه في قطاع غزة.





وقالت والدة الغريق عدي أحمد، إن الوضع الاقتصادي السيء هو السبب الأول في هجرة عدي للخارج، قائلة إنه كان يأمل في إيجاد عمل في الخارج ومساعدة أسرته مالياً.





وأضافت: أن "عدي كان يعمل في محل للخياطة بغزة، وكان يتقاضى راتباً ضئيلاً لا يعيل الأسرة مما دفعه للسفر عبر قوارب الموت".





وأوضحت والدته، أن ابنها بعدما سافر إلى تركيا كان يتقاضى راتب 20 ليرة لا تكفي لإيجار البيت الذي كان يسكن فيه.





وقالت: "إن عدي طلب منها السفر لليونان عن طريق قوارب الموت بسبب قلة الأجرة في تركيا، طالبا منها المال للسفر عبر القارب".





وأضافت والدته، أن عدي قبل سفره من تركيا، أرسل لها رسالة يخبرها أنه سوف يسافر عن طريق البحر (التهريب) إلى اليونان، مشيرة إلى أنه بعد عدة أيام تواصلت معه وأرسل لها أنه تم الإمساك به".





وذكرت أنهم تلقوا خبر وفاة ابنهم من جيرانهم، وهي تلقت الخبر مرة واحدة حتى لا يوثر عليها بسبب صراعها مع مرض السرطان.





وناشدت والدة عدي الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد اشتيه قائلة: "بدي أشوف ابني للمرة الأخيرة واكرام الميت دفنه".





في السياق، ذكر والد الغريق، أن ابنه كان يحلم بالسفر من اجل العيش بالحياة الكريمة في ظل الوضع الاقتصادي السيء الذي يعيشه الشباب في قطاع غزة.





وأضاف أن "عدي سافر بعد جائحة (كورونا) إلى تركيا ومن ثم الى اليونان عبر قوارب الموت".













خاص دنيا الوطن