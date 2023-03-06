طالع: الأوقاف تعلن موعد وشروط التسجيل لموسم الحج هذا العام



وأعلنت الوزارة شروط التسجيل، وهي أن التسجيل لمرة واحدة فقط ولا يؤخذ بعين الاعتبار في الأعوام القادمة.



وأضافت في بيان عبر صفحتها على (فيسبوك)، أن التسجيل عبر الموقع الالكتروني هو لحاملي الهوية الفلسطينية فقط وكل من يحمل الهوية المقدسية هو أو أحد مرافقيه عليه التوجه لمديرية الأوقاف لإتمام التسجيل.



وشددت على أن التسجيل فقط لمن لم يؤد فريضة الحج سابقاً، ولمن هو فوق سن (16 عاماً)، فيما يمنع التسجيل الأنثى لوحدها في الطلب.



وأكدت وزارة الأوقاف أنه يمنع تسجيل المواطن في أكثر من طلب وفي حال ذلك سيتم اعتماد الطلب الأول، ويتم قبول طلب التسجيل بعد دفع مبلغ 300 دينار عن كل شخص في الطلب.



كما يمنع تسجيل أكثر من مرافقين اثنين في نفس الطلب، ويكون التسجيل حسب العنوان المسجل في الهوية الشخصية فقط.



والعنوان المعتمد هو عنوان المحرم أو الزوج فقط، فيما يمنع الاستبدال لأي سبب كان لمن حالفه الحظ في قرعة الحج.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الاثنين، أن موعد التسجيل للحج للموسم الحالي 1444ه، للمواطنين يبدأ يوم الأحد 12 آذار/مارس الجاري، وينتهي في 23 من نفس الشهر.