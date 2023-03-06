شؤون فلسطينية

جامعة النجاح الوطنية تستضيف وفداً من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل

جامعة النجاح الوطنية تستضيف وفداً من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل
رام الله - دنيا الوطن
استضافت جامعة النجاح الوطنية ممثلة برئيسها أ.د عبد الناصر زيد أمس الأحد، وفداً من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في أراضي عام 48، ممثلاً بالسيد محمد بركة، رئيس اللجنة والوفد المرافق له؛ بهدف بحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين، ولمتابعة وضع طلبة الداخل الفلسطيني الملتحقين في جامعة النجاح الوطنية. 

وجاء ذلك بحضور عدد من نواب الرئيس ومساعديه وموظفين من دائرة العلاقات العامة وعمادة شؤون الطلبة.

ورحب زيد بالوفد الضيف في رحاب جامعة النجاح، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل في النضال الوطني الفلسطيني، والعمل الدائم نحو تحسين وضع الفلسطينيين في الداخل والدفاع عن قضاياهم المختلفة، وأكد الاهتمام الكبير الذي تبديه جامعة النجاح الوطنية بطلبتها من الداخل الفلسطيني فهم جزء لا يتجزأ من النسيج المجتمعي للجامعة وكجزء من المجتمع الفلسطيني بشكل عام. 

كما قدم الرئيس للوفد الضيف لمحة عن تاريخ النجاح ونشأتها، والبرامج الأكاديمية التي تطرحها، وآخر ما حققته جامعة النجاح الوطنية من تصنيفات عالمية في مختلف المجالات كتصنيفها ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم في مجال العلوم الطبيّة والصحيّة والسريريّة، بحسب التصنيف الصادر عن مؤسسة التايمز العالميّة، لتكون بذلك أول جامعة فلسطينيّة تستطيع الدخول لهذه القائمة، مرافقةً جامعات عالميّة مرموقة ظهرت في قائمة التصنيف، ومتقدمة بذلك على جميع جامعات الاحتلال. وأكد أ.د. زيد سعي الجامعة المتواصل لإدخال تقنيات التكنولوجيا الحديثة في الخطط الدراسية، واستحداث تخصصات دراسية تواكب متطلبات السوق العالمية.

كما تم تنظيم زيارة للوفد الزائر إلى كلية الطب وعلوم الصحة في الجامعة، حيث تم الاطلاع على مختبرات الكلية، كما التقوا بعدد من الطلبة من الداخل. 

وعبر الوفد الضيف عن سعادته بالتواجد في جامعة النجاح الوطنية كبرى جامعات الوطن، وما حققته من إنجازات، وأعرب عن فخره بتميز طلبة الداخل الملتحقين بمختلف تخصصات الجامعة والمعرفة العلمية والعملية القيمة التي يحصلون عليها خلال دراستهم، وأكد ذلك من خلال تميز الخريجين وتفوقهم في امتحانات المزاولة في الداخل والمتعلقة بتخصصاتهم.

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