تحسباً لشهر رمضان.. الاحتلال يُعد كتيبة مقاتلة من المتطوعين في اللد





كما يدور الحديث هنا عن عشرات المتطوعين، وجميعهم من سكان مدينة اللد وهم أدوا الخدمة العسكرية كمقاتلين في الجيش، وقد أخضعتهم الشرطة للتدريبات خلال الأشهر القليلة الماضية وهم ينضوون تحت إمرة الشرطة، وفق ما نقلت (مكان).



وعلى الرغم من كونهم متطوعين، فهذه وحدة تابعة للشرطة بكل معاييرها ومن شأنها ان تزيد من قوة الشرطة وفاعليتها في حال اندلاع اضطرابات او مواجهات.



وكان الدافع الرئيسي لإقامة هذه الكتيبة هو التجربة المستفادة من أحداث عام 2021، حين برز النقص الكبير في العنصر البشري لدى قوى الأمن للتعامل مع مثل هذه الحالات، ولهذا ادركت الشرطة أن قوة من المتطوعين المدنيين المدربين جيدا والخاضعة للشرطة، يمكنها سد هذه الفجوة، لا سيما في الساعات الأولى لاندلاع الاضطرابات ولغاية نقل عناصر الشرطة من أماكن أخرى الى مكان الحدث.



ويبدو من المواد المتوفرة لدى لجنة الأمن القومي في (كنيست)، أن هناك نوايا بنسخ هذا النموذج في مدن مختلطة أخرى أيضًا.



رام الله - دنيا الوطنتلقت لجنة الأمن القومي في (كنيست) الإسرائيلي، برئاسة تسفيكا فوغل، مواداً، تكشف أن الشرطة دربت ومولت في الأشهر الأخيرة كتيبة من المتطوعين من مدينة اللد في أراضي عام 48، لتكون بمثابة فرقة حماية خاصة كجزء من استعداد الشرطة لـ "اضطرابات محتملة خلال شهر رمضان في المدينة".ووفق إذاعة (كان) فإن الحديث يدور هنا عن نشاط نابع من تجارب سابقة، شهدت اضطرابات في المدن المختلطة في أراضي عام 48.