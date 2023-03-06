باكستان: مقتل تسعة من أفراد الشرطة بتفجير انتحاري جنوب غرب البلاد

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام باكستانية بمقتل تسعة شرطيين على الأقل وإصابة 16 آخرين، اليوم الإثنين، في هجوم انتحاري استهدف مركبة كانت تقلّهم في جنوب غرب البلاد.وكانت حافلة تقل عناصر من الشرطة كانوا في طريق عودتهم بعد أداء مهامهم في مهرجان شعبي في منطقة " سِبّي" المجاورة، وفور وقوع الهجوم طوقت قوات الأمن المكان وباشرت في نقل الضحايا إلى المشافي القريبة والتحقيق في ملابساته.وقال عبد الحي عامر مسؤول بارز في الشرطة المحلية إنّ "الانتحاري كان يقود درّاجة نارية واصطدم بالشاحنة من الخلف"، وفق ما نقل موقع (العربية نت).ووقع الهجوم في مقاطعة كاشي على بعد 120 كيلومتراً نحو جنوب شرق كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.