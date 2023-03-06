وزير الأوقاف يصل القطاع الخميس ويلقي خطبة الجمعة في المسجد العمري

خاص دنيا الوطنأفادت مصادر خاصة لـ "دنيا الوطن"، اليوم الاثنين، أن وزير الأوقاف الشيخ حاتم البكري، سيصل القطاع يوم الخميس عبر معبر بيت حانون/إيرز.ومن المقرر أن يلقي البكري خطبة الجمعة في المسجد العمري الكبير بغزة يوم الجمعة المقبل، فيما سيكون على رأس المشاركين في إجراء قرعة الحج لهذا الموسم يوم السبت المقبل.وتُعد الزيارة هي الأولى لوزير الأوقاف، منذ استلام منصبه قبل نحو عامين.وأكدت المصادر لـ "دنيا الوطن"، أن البكري سيلتقي يوم الخميس شركات الحج والعمرة، وسيزور عدة مناطق أثرية في القطاع.