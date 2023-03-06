بن غفير يتجاهل التحذيرات ويأمر بمواصلة عمليات الهدم في رمضان





ووفق (مكان)، فإن بن غفير يتجاهل هذه التحذيرات ويصدر تعليماته للشرطة على غير المعتاد.



وتقول مصادر مطلعة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أجرى مؤخرا محادثات مع رؤساء الأجهزة الأمنية، بمن فيهم رئيس الأركان ورئيس (شاباك)، أفضت إلى إجماع المؤسسة الأمنية على وقف عملياً تطبيق القانون التي أطلقها بن غفير في شرقي المدينة.





وفقد تصاعدت وتيرة تنفيذ هذه الأوامر في شرقي المدينة وهي تشمل فرض غرامات وهدم "مبان شيدت بدون تراخيص"، وعلى ضوء ذلك انتدب نتنياهو سكرتيره العسكري لإقناع بن غفير بوقف عملية الهدم المتواصلة.



وتعقيبا على ذلك، قال بن غفير عبر إذاعة (كان) صباح اليوم، انه "يتمنى للجميع شهراً مباركاً، ولكن هذا لا يعني أن نستكين ونستسلم أمام من يخالف القانون بسبب حلول هذا الشهر، تماماً مثلما لا نتهاون في تطبيق القانون خلال أعياد اليهود"، وفق زعمه.



وقد أخذت الشرطة تعد العدة لتنفيذ تعليمات بن غفير، على الرغم من التكلفة المحتملة ومن التحذيرات التي أطلقها رؤساء الأجهزة الأمنية في إسرائيل من تحركاته شرقي القدس.وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، إنه من المتبع منذ سنوات تجنب تنفيذ أي عمليات هدم خلال شهر رمضان في شرقي المدينة، تجنباً للتصعيد التوتر في المنطقة.