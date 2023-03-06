التعليم: سيتم تأجيل اختبارات الثانوية العامة في هذه الحالة

رام الله - دنيا الوطن

أفاد الوكيل المساعد للشؤون التعليمية أيوب عليان، بأن هناك تقديرات بعودة العملية التعليمية الى طبيعتها غداً في كافة المدارس.





وقال عليان في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إنه: "في حال لم تعود غداً فسيتم تأجيل امتحانات الثانوية العامة".





وكان المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، قال في تصريح صحفي سابق، إنه "إذا استمرت أزمة إضراب المعلمين قد نضطر الى تأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة".





وتابع الخضور: أن "طلبة الثانوية العامة يجب أن يكونوا بمنأى عن أي سجالات".





وفيما يتعليق بتمديد العام الدراسي فقال إنه: "مطروح وهذا قابل للتدارك حتى الآن إذا كان هناك عودة سريعة، سيتيح لما التعويض دون الاضطرار لتمديد العام الدراسي".



