الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات طالت عدداً من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية بينهم أسرى محررين وطفل.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت من نابلس كلاً من: رائد شبيطة، ووضاح حجير، وتيسير القدرة، ومحمود الشامي، وعزيز ثوابتة، ووليد رمضان.وأضافت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة سعير شمال شرق الخليل، المواطنين أحمد حسن الفروخ (19 عاماً)، والطفل أبي باجس المطور (15عاماً)، ومن بلدة بيت أمر وحيد حمدي أبو ماريا (55 عاماً)، وجمال محمد عادي (18 عاماً)، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر عمرو خالد فقها شرق طولكرم، ومنصور شلون من مخيم عقبة جبر في أريحا، والمحرر حسين أبو عكر من بيت لحم، ووديع أبو جليل من بلدة عناتا شرق القدس.