هزة أرضية جديدة تضرب هاتاي التركية





وأشارت إلى أن الهزة وقعت على عمق 5.39 كيلومترات تحت سطح البحر، فيما لم تعلن السلطات التركية عن أي أضرار مادية أو بشرية للهزة الجديدة.



وتأتي هذه الهزة ضمن آلاف الهزات الارتدادية متفاوتة الشدة التي شهدتها المحافظات الجنوبية التركية عقب زلزال كهرمان مرعش الكبير فجر السادس من شباط/ فبراير الماضي، والذي راح ضحيته عشرات الآلاف وخلّف دماراً كبيراً في الممتلكات.



وتعد هاتاي من أكثر الولايات الـ11 التي تضررت بزلزال شباط/فبراير السابق، كما أنها شهدت زلزالين عنيفين في الـ20 من الشهر نفسه بقوة 6.4 و5.8 درجات، وامتدت آثارهما إلى مناطق الشمال السوري، كما شعر بهما سكان لبنان والأردن وفلسطين ومصر، وخلّف الزلزالان عدداً قليلاً من الوفيات والإصابات.



والسبت الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ارتفاع حصيلة الوفيات عقب الزلزال الكبير الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي غربي سوريا إلى 45 ألفاً و986 شخصاً في تركيا لوحدها.





رام الله - دنيا الوطنضربت، مساء الأحد، هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر خليج إسكندرون بولاية هاتاي جنوبي تركيا.وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، في بيان على موقعها الالكتروني، أن مركز الهزة هو خليج إسكندرون في البحر المتوسط.