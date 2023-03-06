الرئيس عباس أمام مؤتمر "البلدان الأقل نموا": ملتزمون بتنفيذ خطة التنمية المستدامة

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن دولة فلسطين ستواصل التزامها بتنفيذ خطة التنمية المستدامة وأهدافها، والوضع الخاص للبلدان الأقل نموا.وأضاف سيادته في كلمته أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، المنعقد في الدوحة، أن فلسطين نجحت في إطلاق وثيقة مهمة للغاية بعنوان "أطلس التنمية المستدامة 2020"، بهدف توثيق جهود التنمية.وأكد الرئيس أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات فورية وطويلة الأمد لتمكين البلدان الأقل نموا من التعافي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.وشدد على ضرورة تمسك الجميع بمبدأ جسر الفجوات بين الدول وتحقيق عدالة أكبر وتمكين الشعوب الأقل نموا، من خلال مبدأ المسؤولية المشتركة وتقديم الدعم الدولي الجدي لضمان تخطي واقعها الصعب والانطلاق لمرحلة جديدة.وأعرب سيادته عن تطلعه لمواصلة دعم مسعى فلسطين في الدفاع عن حق شعبنا المشروع في تقرير مصيره، وحقه في الحرية والاستقلال.ودعا المجتمع الدولي، لوقف الإرهاب الإسرائيلي بحق شعبنا ومعاقبته، والعمل من أجل إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.وأكد أن السلام شراكة ويحتاج إلى جهد العالم بأسره، وقال: "كلنا أمل بالعمل معكم لتعزيز احترام سيادة القانون والمساءلة لمنع الانتهاكات والنزاعات، ولبناء السلام وإدامته وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للجميع، وبالتالي، جعل العالم مكانا أفضل وأعدل للبشرية جمعاء".وهنأ سيادته أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على توليه رئاسة هذا المؤتمر الهام المعني بأقل البلدان نموا، وشكره على ما تقدمه دولة قطر من دعم سياسي واقتصادي للشعب الفلسطيني.