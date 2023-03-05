نتنياهو يعقد اجتماعاً أمنياً لبحث الاستعدادات لشهر رمضان.. وبن غفير ينوي إغلاق الأقصى





وأضاف أن الاجتماع جاء لمناقشة النشاط العملياتي والأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، كما سيتحدثون في قضية العصيان داخل الطيارين الاحتياط على خلفية قانون الإصلاح القضائي.





كما نقل الموقع عن مصدر سياسي قوله، إن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، اللواء غسان عليان، شارك في المحادثات المغلقة مع حول التوترات في الضفة الغربية والاستعدادات لشهر رمضان.





في السياق، نقل موقع (كيباه) تسريباً صوتياً لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وهو يتحدث مع قيادات الشرطة عن نيته إغلاق المسجد الأقصى لمدة 10 أيام في شهر رمضان المقبل.









رام الله - دنيا الوطننقل موقع (والا) عن مصدر عسكري إسرائيلي، قوله، إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش، يؤاف غالانت، ورئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي عقدوا اجتماعاً مساء اليوم.