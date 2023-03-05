دولي

نتنياهو يعقد اجتماعاً أمنياً لبحث الاستعدادات لشهر رمضان.. وبن غفير ينوي إغلاق الأقصى

نتنياهو يعقد اجتماعاً أمنياً لبحث الاستعدادات لشهر رمضان.. وبن غفير ينوي إغلاق الأقصى
نتنياهو ووزير الجيش غالانت
رام الله - دنيا الوطن
نقل موقع (والا) عن مصدر عسكري إسرائيلي، قوله، إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش، يؤاف غالانت، ورئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي عقدوا اجتماعاً مساء اليوم.

وأضاف أن الاجتماع جاء لمناقشة النشاط العملياتي والأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، كما سيتحدثون في قضية العصيان داخل الطيارين الاحتياط على خلفية قانون الإصلاح القضائي.

كما نقل الموقع عن مصدر سياسي قوله، إن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، اللواء غسان عليان، شارك في المحادثات المغلقة مع  حول التوترات في الضفة الغربية والاستعدادات لشهر رمضان.

في السياق، نقل موقع (كيباه) تسريباً صوتياً لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وهو يتحدث مع قيادات الشرطة عن نيته إغلاق المسجد الأقصى لمدة 10 أيام في شهر رمضان المقبل.

 


أخبار ذات صلة

نتنياهو يعقد اجتماعاً أمنياً لبحث الاستعدادات لشهر رمضان.. وبن غفير ينوي إغلاق الأقصى

نتنياهو يعقد اجتماعاً أمنياً لبحث الاستعدادات لشهر رمضان.. وبن غفير ينوي إغلاق الأقصى

بعد حصار سارة نتنياهو.. خطوة غير معتادة تحدث في إسرائيل

بعد حصار سارة نتنياهو.. خطوة غير معتادة تحدث في إسرائيل

أول تعليق من وزير جيش الاحتلال على عصيان الطيارين لأوامر التدريب

أول تعليق من وزير جيش الاحتلال على عصيان الطيارين لأوامر التدريب

جدل كبير في إسرائيل.. طيارون يرفضون الانصياع للأوامر العسكرية

جدل كبير في إسرائيل.. طيارون يرفضون الانصياع للأوامر العسكرية

الجيش البريطاني يحظر استخدام جنوده لتطبيق تيك توك

الجيش البريطاني يحظر استخدام جنوده لتطبيق تيك توك

مسؤول أممي يحذر من تفاقم أزمة ديون البلدان الفقيرة

مسؤول أممي يحذر من تفاقم أزمة ديون البلدان الفقيرة

ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال جنوب تركيا

ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال جنوب تركيا

بايدن يدرس تشديد القواعد على الاستثمارات الأمريكية في الصين

بايدن يدرس تشديد القواعد على الاستثمارات الأمريكية في الصين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعيد اعتقال الأسير المقدسي منير الرجبي فور الإفراج عنه

الاحتلال يعيد اعتقال الأسير المقدسي منير الرجبي فور الإفراج عنه

الشيخ رائد صلاح من حوارة: الحق الفلسطيني أبدي ومنتصر رغم كل الأذى

الشيخ رائد صلاح من حوارة: الحق الفلسطيني أبدي ومنتصر رغم كل الأذى

مؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقعان مذكرة تفاهم

مؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقعان مذكرة تفاهم

ملحم: سلطة النقد تعمل وفق استراتيجيات للتحول الرقمي وتطوير التكنولوجيا المالية

ملحم: سلطة النقد تعمل وفق استراتيجيات للتحول الرقمي وتطوير التكنولوجيا المالية

مجدلاني يطلع مسؤولاً أممياً على حالة حقوق الإنسان في فلسطين

مجدلاني يطلع مسؤولاً أممياً على حالة حقوق الإنسان في فلسطين

وزير الزراعة يعلن انطلاق فعاليات وأنشطة البرنامج الوطني لتخضير فلسطين

وزير الزراعة يعلن انطلاق فعاليات وأنشطة البرنامج الوطني لتخضير فلسطين

اشتية يبحث مع &quot;تحالف حماية&quot; تعزيز صمود أبناء شعبنا

اشتية يبحث مع "تحالف حماية" تعزيز صمود أبناء شعبنا

الحركة الأسيرة تدعو شعبنا للمشاركة بوقفات جماهيرية مساندة لها يوم الثلاثاء

الحركة الأسيرة تدعو شعبنا للمشاركة بوقفات جماهيرية مساندة لها يوم الثلاثاء

منوعات

بدرية طلبة تصدم الجمهور بعد حديثها عن كيفية تعاملها مع زوجها

بدرية طلبة تصدم الجمهور بعد حديثها عن كيفية تعاملها مع زوجها

شاهد.. بطريقة عفوية نانسي عجرم تغني و تقبل الأطفال على المسرح

شاهد.. بطريقة عفوية نانسي عجرم تغني و تقبل الأطفال على المسرح

بالصور.. هيفاء وهبي بإطلالة ربيعية ملفتة

بالصور.. هيفاء وهبي بإطلالة ربيعية ملفتة

والدة أشرف حكيمي: ابني أقسم لي أنه بريء والعالم بأسره يشهد له بأخلاقه

والدة أشرف حكيمي: ابني أقسم لي أنه بريء والعالم بأسره يشهد له بأخلاقه

نانسي عجرم: زياد برجي لازم يراضي إليسا وكل واحد فيهم عنده إحساسه

نانسي عجرم: زياد برجي لازم يراضي إليسا وكل واحد فيهم عنده إحساسه

حورية فرغلي: معمول لي عمل بعدم الزواج والإنجاب

حورية فرغلي: معمول لي عمل بعدم الزواج والإنجاب

بالفيديو.. عقد قران غدير الفهد بقيمة مؤخر ومهر صادمة للجمهور

بالفيديو.. عقد قران غدير الفهد بقيمة مؤخر ومهر صادمة للجمهور

الأمير هاري: أشعر بأني مختلف عن سائر أفراد عائلتي وميغان كائن استثنائي

الأمير هاري: أشعر بأني مختلف عن سائر أفراد عائلتي وميغان كائن استثنائي

بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنانة المصرية شريفة فاضل

بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنانة المصرية شريفة فاضل

بأجواء رومانسية.. زوجة جاستن بيبر تحتفل بعيد ميلاده

بأجواء رومانسية.. زوجة جاستن بيبر تحتفل بعيد ميلاده

عربي

هيئة قناة السويس تنجح في تعويم سفينة حاويات بعد جنوحها

هيئة قناة السويس تنجح في تعويم سفينة حاويات بعد جنوحها

السعودية: أوامر ملكية بتعيين ثلاثة مسؤولين في مناصب وزارية وحكومية

السعودية: أوامر ملكية بتعيين ثلاثة مسؤولين في مناصب وزارية وحكومية

تفاصيل لقاء السيسي ورئيس الوزراء العراقي في القاهرة

تفاصيل لقاء السيسي ورئيس الوزراء العراقي في القاهرة

الكويت: تعيين أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً للوزراء

الكويت: تعيين أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً للوزراء