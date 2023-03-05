قوافل الرباط تواصل شد رحالها من الداخل إلى الأقصى

رام الله - دنيا الوطنيواصل الفلسطينيون في أراضي عام 1948، تسيير قوافل الرباط إلى المسجد الأقصى، للمشاركة في إعماره والحشد في ساحاته.وانطلقت عدة حافلات، ظهر اليوم الأحد للصلاة في المسجد الأقصى، تحركت من مدينة الناصرة.وإلى جانب الرباط عن الأقصى والدفاع عنه يساهم أهالي الداخل في دعم الاقتصاد المقدسي وتعزيز صمود التجار بالمدينة.وشهد يوم أمس تسيير حافلات من تل السبع، يافا، طمرة، كفر قاسم، سخنين، المغار، لأداء صلوات الفجر، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في المسجد الأقصى والاعتكاف فيه.وبلغ عدد الحافلات التي تم تسييرها للمسجد الأقصى من الداخل خلال العام الماضي 4212 حافلة.وشارك أكثر من 200،000 مصل في حافلات قوافل الأقصى، من أكثر من 100 قرية ومدينة فلسطينية في الداخل.