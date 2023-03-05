الاحتلال يهدم مصلى صلاح الدين الأيوبي جنوب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الاحتلال اليوم الأحد مصلى صلاح الدين الأيوبي، في منطقة أم سعيد قرب قرية مراح معلا جنوب بيت لحم، بحجة عدم الترخيص.واقتحمت قوات الاحتلال القرية مدعومة بآلية ثقيلة، ومنعت المواطنين من الاقتراب من المنطقة حتى انتهاء عملية الهدم.وأحالت جرافة الاحتلال المصلى إلى كومة من الركام، كما حطمت مئذنته الصغيرة وأسقطتها أرضاً.وأقيم المصلى على أرض تعود للمواطن أحمد طقاطقة، وكان مخصصاً للمزارعين في أراضي قرية مراح معلا التي تتعرض لهجمة استيطانية.