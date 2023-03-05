الشيخ رائد صلاح من حوارة: الحق الفلسطيني أبدي ومنتصر رغم كل الأذى

قال رئيس الحركة الإسلامية في أراضي عام 48 الشيخ رائد صلاح، خلال زيارة وفد من أراضي عام 48 لبلدة حوارة جنوب نابلس، إن وجودهم في حوارة يؤكد أن الحق الفلسطيني أبدي منتصر ولو بعد حين.وأشار صلاح إلى أن المحتل قد يهدم أو يحرق بيتا أو يقطع شجرة، لكنه لا يمكن أن يهدم أو يقتلع الشعب الفلسطيني الذي سيبقى ثابتا بأرضه حتى ينتصر.وأوضح أن كل سفاهات الاحتلال ومستوطنيه، وكل أدوات الأذى التي يمارسونها لن تلغي حقيقة أن هذا الاحتلال إلى زوال حقيقة تاريخية.وأشار صلاح إلى أن تصريحات الوزير المتطرف سموتريتش "تعبر عن المشروع الاحتلال الصهيوني في أصوله الأولى "شعب بلا أرض وأرض بلا شعب".وزار وفد من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بلدة حوارة، ووقف على آثار عدوان وإرهاب المستوطنين في البلدة بعد الهجوم عليها يوم الأحد الماضي.