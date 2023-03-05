مؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقعان مذكرة تفاهم

رام الله - دنيا الوطنوقع وزير الاقتصاد الوطني، رئيس مجلس ادارة المواصفات والمقاييس أ. خالد العسيلي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.م اسحق سدر، اليوم الاحد، مذكرة تفاهم مشتركة بهدف تنفيذ برامج في إطار التكامل في العمل المشترك بين الطرفين لتطوير وتحسين واقع وانجازات قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.ورحب العسيلي بوزير الاتصالات، وأشاد بأهمية التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية للاستفادة من أنشطة المؤسسة لما تقوم به من دور حساس ذو قيمة عالية، تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك ورفع القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني.واكد العسيلي، على التعاون المشترك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأنشطة التي ستساهم في زيادة نمو الاقتصاد في فلسطين.ومن جانبه أكد الوزير سدر على أهمية الربط بين المؤسسات الحكومية من خلال مذكرات التفاهم كونها ترسم وتنفذ إنجازات وأهداف على أرض الواقع بما يصب في مصلحة المواطن الفلسطيني، وتعمل أيضا على نقل الخبرات بين موظفي المؤسسات الحكومية في العديد من المجالات وذلك من خلال اللقاءات المشتركة والتدريبات وورش العمل فيما بينهما .وافاد م. حيدر حجه مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، بناءاً على مذكرة التفاهم سيتم التعاون في مجال التدريب وتبادل المعلومات، من خلال تبادل المعلومات الخاصة بالمواصفات وتنظيم زيارات ميدانية مشتركة للتعرف والاطلاع على الاجراءات الفنية التي يختص بها كل طرف.وتنص المذكرة على التعاون في مجال انشاء المختبرات حيث تلتزم المؤسسة بتقديم الإرشادات اللازمة لانشاء وتأهيل مختبرات فحص أجهزة الاتصالات لدى الوزارة، والتعاون بتنفيذ وتطبيق متطلبات تأهيل واعتماد المختبرات المعمول بها لدى جهات الاعتماد.وفيما يتعلق بالتعاون في مجال المطابقة، تم الاتفاق على تبادل الطرفان شهادات المطابقة للإجهزة المصادق عليها من كل طرف ضمن آلية لا تعيق العمل، والتعاون في اجراءات عملية المطابقة لأجهزة الاتصالات او اية اجهزة الكترونية اخرى تستخدم الترددات وكذلك الشواحن.كما وتم الاتفاق على التعاون في مجال المعايرة، حيث تقوم المؤسسة بتقديم خدمات المعايرة لأجهزة ومعدات الوزارة، على ان تقوم وزارة الاتصالات بإلزام شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعايرة أجهزتها في المؤسسة.