ممول من حكومة اليابان.. افتتاح مشروعي كهرباء في بلدة بديا ومسحة من سلفيت

رام الله - دنيا الوطنقام اليوم الأحد تاكاشي هاتوري، نائب ممثل الحكومة اليابانية لدى فلسطين، بزيارة لقريتي مسحة وبديا في محافظة سلفيت للاحتفال بانتهاء مشروعين ممولين من الحكومة اليابانية من خلال برنامج منح المساعدات للمشاريع الأهلية والأمن الإنساني (GGP)وتم تقديم منحة بقيمة 90,000 دولار إلى مجلس قروي بديا، لتحسين وصول المواطنين لخدمات الكهرباء بشكل أفضل والحفاظ على سلامتهم. حيث تم استبدال خطوط الكهرباء الرئيسية القديمة بخط ارضي جديد بطول 1800 متر، من أجل حل مشكلة ضعف وانقطاع التيار الكهرباء وتأمين صوله للمواطنين بشكل آمن.وعليه، أصبح باستطاعة 13,000 مواطن الاستفادة من خدمات الكهرباء الجيدة في قرية بديا.إضافة الى تقديم منحة بقيمة 73,693 دولار إلى مجلس قروي مسحة، لتحسين وصول المواطنين لخدمات الكهرباء بشكل أفضل والحفاظ على سلامتهم. حيث تم استبدال خطوط الكهرباء القديمة بطول 4500 متر بخطوط جديدة بالاضافة الى خط كهرباء ارضي بطول 720 متر، وتركيب محول جديد و73 عامود كهرباء من أجل حل مشكلة ضعف وانقطاع التيار الكهرباء وتأمين وصوله للمواطنين بشكل آمن.وعليه، أصبح باستطاعة 3100 مواطن الاستفادة من خدمات الكهرباء الجيدة في قرية مسحة.و في كلمته، أكد السيد هاتوري على التزام اليابان الراسخ في تعزيز الأمن الإنساني الفلسطيني وعلى تنفيذ المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها أن تؤدي إلى تمكين المجتمعات المحلية الفلسطينيةو منذ عام 1993، قدمت اليابان مساعداتها للفلسطينيين لتصل الى ما يزيد عن 2.3 مليار دولار. ومنذ عام 2010، بدأت صياغة المشاريع الأهلية والأمن الإنساني بالتعاون مع السلطة الفلسطينية من خلال وزارة المالية و التخطيط.