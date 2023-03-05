العاهل الأردني يؤكد ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية





ودعا إلى ضرورة تكثيف الجهود لخلق أفق سياسي يمهد الطريق إلى إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.





وجدد العاهل الأردني التأكيد على أهمية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



رام الله - دنيا الوطنأكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية، ووقف أية إجراءات أحادية الجانب تزعزع الاستقرار وتقوض فرص تحقيق السلام.جاء تصريح العاهل الأردني، لدى لقائه وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، اليوم الأحد.