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هيئة قناة السويس تنجح في تعويم سفينة حاويات بعد جنوحها

هيئة قناة السويس تنجح في تعويم سفينة حاويات بعد جنوحها
قناة السويس
رام الله - دنيا الوطن
نجحت هيئة قناة السويس اليوم الأحد، في تعويم سفينة حاويات، كانت قد جنحت أثناء عبورها القناة المصرية.

وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أكد في إفادة رسمية عن "عملية للإنقاذ البحري لسفينة الحاويات MSC ISTANBUL"، مشيراً إلى أن الجنوح "لم يؤثر على حركة الملاحة في القناة".

وأكد ربيع، على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

كما أكد ربيع امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.

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