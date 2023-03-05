دولي

بعد حصار سارة نتنياهو.. خطوة غير معتادة تحدث في إسرائيل

بعد حصار سارة نتنياهو.. خطوة غير معتادة تحدث في إسرائيل
نتنياهو وزوجته سارة بعد حصارها من قبل متظاهرين في محل كوافير
رام الله - دنيا الوطن
اتخذ جهاز (شاباك) في إسرائيل، اليوم الأحد، خطوة غير معتادة، بعد إنقاذ سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من حصار الكوافير قبل أيام.

ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن الخطوة من (شاباك)، هي أنه سيتولى مهمة تأمين وحماية عائلة نتنياهو.

وحسب موقع (خدشوت سكوبيم)، فقد أبدى (شاباك) تحفظات خلال المناقشة في لجنة الوزراء بخصوص نقل أمن عائلة نتنياهو من وحدة "ماجن" إلى (شاباك).

وأضاف: على الرغم من تحفظات (شاباك)، قرر ثلاثة وزراء وهم ليفين وكيش وبن غفير أن يتم نقل الأمن فوراً إليه.

وحاصر مئات المتظاهرين في تل أبيب الأربعاء الماضي، سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لنحو ثلاث ساعات وهي داخل "صالون تجميل".

وأظهر مقطع فيديو، مئات المتظاهرين، وهم يقفون أمام الصالون ويهتفون "البلاد تحترق وسارة تصفف شعرها"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وبعد ثلاث ساعات من الحصار خرجت زوجة نتنياهو من الصالون بمساعدة العشرات من قوات الأمن التي استعانت بدورها بمروحية كانت تحلق في الأجواء.

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