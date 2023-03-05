بعد حصار سارة نتنياهو.. خطوة غير معتادة تحدث في إسرائيل

ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن الخطوة من (شاباك)، هي أنه سيتولى مهمة تأمين وحماية عائلة نتنياهو.

وأضاف: على الرغم من تحفظات (شاباك)، قرر ثلاثة وزراء وهم ليفين وكيش وبن غفير أن يتم نقل الأمن فوراً إليه.

وأضاف: على الرغم من تحفظات (شاباك)، قرر ثلاثة وزراء وهم ليفين وكيش وبن غفير أن يتم نقل الأمن فوراً إليه.

وحسب موقع (خدشوت سكوبيم)، فقد أبدى (شاباك) تحفظات خلال المناقشة في لجنة الوزراء بخصوص نقل أمن عائلة نتنياهو من وحدة "ماجن" إلى (شاباك).

وحاصر مئات المتظاهرين في تل أبيب الأربعاء الماضي، سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لنحو ثلاث ساعات وهي داخل "صالون تجميل".





وأظهر مقطع فيديو، مئات المتظاهرين، وهم يقفون أمام الصالون ويهتفون "البلاد تحترق وسارة تصفف شعرها"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



