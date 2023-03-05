ملحم: سلطة النقد تعمل وفق استراتيجيات للتحول الرقمي وتطوير التكنولوجيا المالية





وأضاف أنها ستطلق، خلال الفترة المقبلة، العديد من الأنظمة التي تعتبر الأكثر تطورا وتهدف إلى التحول للدفع الإلكتروني، وستسهم في حل إشكاليات الدفع النقدي.



جاء ذلك خلال زيارته اليوم الأحد، غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل على رأس وفد ضم نائبه محمد مناصرة وعددا من المدراء الإقليميين للمصارف، التقى خلالها رئيس الغرفة عبده إدريس وأعضاء الغرفة وممثلي القطاع الخاص في المدينة.



وتطرق ملحم، خلال اللقاء، إلى موضوع الرسوم والعمولات المصرفية، موضحا أن التعليمات الجديدة عملت على تخفيض الرسوم والعمولات على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، بهدف تشجيع المواطنين والشركات والتجار على التعامل مع المصارف وفتح الحسابات وعلى استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، في ظل إطلاق خدمات إلكترونية للدفع بديلا عن التعامل بـ"الكاش".



وبين أن العمولة الوحيدة التي تم رفعها هي عمولة الإيداع النقدي (الكاش)، وأن من سيتأثر بها 2% فقط من المتعاملين مع المصارف، والهدف من رفعها هو التقليل من التعامل النقدي (الكاش)، وتعزيز ثقافة التحول إلى الدفع الإلكتروني، مؤكدا أهمية تضافر الجهود بين جميع المؤسسات والقطاعين المصرفي والاقتصادي لوضع آليات مشتركة لتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني لدى مختلف شرائح المجتمع.



وأشاد ملحم بالدور الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل في تنمية القطاع الاقتصادي وتطويره في المحافظة.



من جانبه، أكد إدريس أهمية هذه الزيارة في مناقشة القضايا ذات العلاقة بالقطاع الخاص وعلاقته مع القطاع المصرفي، الذي يعتبر صمام الأمان للاقتصاد الوطني.



رام الله - دنيا الوطنقال محافظ سلطة النقد، فراس ملحم، إن سلطة النقد تعمل وفق استراتيجيات للتحول الرقمي وتطوير التكنولوجيا المالية.