اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014 تعقد اجتماعاً مع اللجنة المشتركة للاجئين



وأطلعت اللجنة العليا الحضور على آخر تطورات ملف متضرري 2014 وما آلت إليه الاتصالات مع اللجنة المشكلة من الوكالة من أجل إيجاد حلول لهذا الملف بناء على ما تم التوصل إليه في الجلسات السابقة.



وأكدت اللجنة العليا أن اللجنة المشكلة من الوكالة لم تحقق أي تقدم حتي الآن في إطار ردها على المقترحات التي رفعتها لجنة المتضررين واللجنة المشتركة للاجئين والتي تبدأ على الأقل بتقديم دفعات مالية للمتضررين الذين لم يستلموا أي شيء حتي الآن وكذلك دفع بدل إيجار للمنازل هدم كلي وذلك كبادرة

حسن نية وابداء الجدية.



ونقلت لجنة المتضررين استياء وغضب المتضررين من سياسة المماطلة والتسويف التي تتبعها إدارة الوكالة في التعاطي مع هذا الملف الذي طال انتظار الإنجاز فيه وإيفاء الناس حقوقها.





وأكدت اللجنة أن المتضررين يطالبون القيام بفعاليات علي الأرض من وقفات واعتصامات وغيرها من أجل تحريك هذا الملف والضغط على الوكالة لكي تستجيب لمطالبهم العادلة.





وقدمت اللجنة شكرها للجنة المشتركة للاجئين على ما تقوم به من جهد في سبيل إيجاد حلول لملف 2014 مع إدارة (أونروا) والعلاقة التكاملية مع لجنة المتضررين في تواصلها مع الوكالة.



بدورها أكدت اللجنة المشتركة على العمل من أجل إيجاد حلول مجديه لهذا الملف مع إدارة (أونروا وأنها لن تدخر جهدا في طرح هذا الموضوع كأولوية في كل لقاء مع المسؤولين ومطالبة الوكالة بسرعة تعويض المتضررين.





وأكدت اللجنة المشتركة للاجئين انها ستقوم بالاتصال مع عدد من الجهات المعنية للخروج من حالة الإهمال والتباطؤ والسير قدما نحو تحقيق تقدم ملموس لتعويض المتضررين.

















رام الله - دنيا الوطنعقدت اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014 اجتماعا طارئا مع اللجنة المشتركة للاجئين في مقر الجبهة الديمقراطية في مدينة غزة اليوم الأحد.