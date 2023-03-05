شؤون فلسطينية

مجدلاني يطلع مسؤولاً أممياً على حالة حقوق الإنسان في فلسطين

مجدلاني يطلع مسؤولاً أممياً على حالة حقوق الإنسان في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة آجيث سنجهاي وذلك في المقر الفرعي والمؤقت للمكتب في العاصمة الأردنية عمّان.

وأطلع مجدلاني سنجهاي على الجهود المبذولة من طرف الوزارة والحكومة الفلسطينية لتنفيذ توصيات لجنة اتفاقية حقوق الطفل المقدمة لدولة فلسطين، ومتابعة العمل المتعلق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقيات الأخرى التي انضمت لها دولة فلسطين، وكذلك مساعي الوزارة لتطوير خطتها الإستراتيجية للأعوام 2024-2025.

وأوضح د. مجدلاني أن هذه الخطة ستشمل على محاور جديدة ذات بُعد حقوقي يتعلق بالفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة في المجتمع، حيث يجري تطويرها بالتعاون مع اليونيسيف، وبتشاور وشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية.

وأكد مجدلاني التزام دولة فلسطين بتنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمامها للاتفاقيات الدولية، مع اشارته إلى التأثير القائم لممارسات إسرائيل- السلطة القائمة بالاحتلال- على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وأحدثها العدوان على بلدة حوّارة وسكانها.

وبدوره، رحب سنجهاي بالدكتور مجدلاني في مكتبه، مبدياً ترحيبه بالخطوات المبذولة من طرف الوزارة تجاه تنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل، بما في ذلك تطوير خطة عمل وزارية، واتمام المشاورات الوطنية مع مؤسسات المجتمع المدني والأطفال بخصوصها.

كما أشار إلى استعداد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للعمل والتعاون المشترك مع الوزارة وشركاؤها لتضمين النهج القائم على حقوق الإنسان في مساعيها لتطوير خطتها الإستراتيجية، وكذلك في توجهاتها لتنفيذ التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

هذا وتم خلال اللقاء مناقشة حالة حقوق الإنسان في فلسطين، والحِراك القائم في مجلس حقوق الإنسان بشأن مُجريات الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية، والدور الذي يضطلع به مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بهذا الاتجاه.

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