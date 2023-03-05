وزير الزراعة يعلن انطلاق فعاليات وأنشطة البرنامج الوطني لتخضير فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الزراعة رياض عطاري، انطلاق فعاليات وأنشطة البرنامج الوطني لتخضير فلسطين من المحافظات الجنوبية، بحضور محافظ غزة إبراهيم أبو النجا، ونائب الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين والمزارعين أبو عزام شعث.وجاء إطلاق البرنامج من المحافظات الجنوبية تأكيدا على وحدة الجغرافيا الفلسطينية، وعلى المكانة التي تحظى بها المحافظات الجنوبية في أجندات وأولويات الحكومة، وعملا بالأولوية الوطنية التي تؤكد على إعداد مجتمع قادر وتحسين سبل عيشه وتعزيز صموده، وزيادة الإنتاج والتنوع فيه، وصولا للإكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي.وأشار عطاري إلى أن برنامج تخضير فلسطين يتم تنفيذه منذ أكثر من 14 عاما على التوالي، تنفيذا لقرار الرئيس محمود عباس، وبتوجيهات من رئاسة الوزراء، حيث تقوم الحكومة بتخصيص 10 ملايين شيقل من الموازنة العامة بهدف توزيع أشتال مثمرة ومتنوعة حسب كل محافظة واحتياجاتها، وبما يتلاءم مع الظروف الجوية السائدة فيها.يذكر أن البرنامج ينفذ بمساهمة نقدية من المستفيدين تصل إلى 25% من ثمن الشتلة للمحافظات الشمالية، ومجانا للمحافظات الجنوبية، كما يتم من خلال البرنامج إنتاج وتوزيع أكثر من نصف مليون شتلة حرجية ورعوية سنويا توزع على المواطنين والمزارعين وعلى المؤسسات والفعاليات في المجتمع، لتعزيز الشراكات وتوسيع نطاق التغطية.