إصابات بعيار معدني واختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شرق بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطن بعيار معدني مغلف بالمطاط، واثنان آخران بالاختناق، اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.وأفاد الناشط الإعلامي، مصطفى البدن، بأن المواجهات تركزت في منطقة "خربة تقوع"، في محيط مقر البلدية قرب المدخل الغربي، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى لإصابة شاب بعيار معدني في البطن، ووُصفت إصابته بالطفيفة، وآخرين بالاختناق بالغاز، عولجا ميدانياً.