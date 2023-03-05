قيادي بحماس: الخيارات مع الاحتلال مفتوحة والمقاومة تختار مكان وزمان الرد

أكد عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) سهيل الهندي، أن تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش الأخيرة حول "محو حوارة" مرفوضة لنا كفلسطينيين.وأضاف الهندي فيمساء اليوم الأحد، "نحن على استعداد للوقوف في وجه هذه التصرفات والتصريحات الصادرة عن المتطرفين الإسرائيليين".ولفت إلى أن ردات الفعل العربية والدولية الأخيرة تبين أن الحكومة الإسرائيلية غير مرضي عنها من هذه الجهات، على الرغم من بعض التصريحات الصغيرة الداعمة لها.وحول التوقعات في الفترة المقبلة خصوصاً في شهر رمضان، قال الهندي إن جميع الخيارات مفتوحة وهي مرتبطة بما يقوم به الاحتلال، لافتاً إلى أن غزة تراقب الأوضاع في الضفة عن كثب.وأوضح أن تصرفات الاحتلال هي التي تحتم على المقاومة الرد ولكن في الزمان والمكان المناسبين التي تراهما المقاومة الفلسطينية.