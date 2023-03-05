راصد جوي يتوقع موعد انتهاء الموجة الخماسينية وحالة الطقس هذا الأسبوع





وأضاف الراصد ليث العلامي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": ستتراجع الموجة الخماسينية في وقت متأخر من هذه الليلة، وفجر غدٍ الاثنين.





وسيميل الجو غداً للعودة إلى طبيعته، حيث تنخفض درجات الحرارة مقارنة مع اليوم بحدود 12 - 15 درجة مئوية، وتوقع بأن تعود الأجواء غداً الاثنين، لتصبح باردة، خاصة عند ساعات الصباح والليل.





أما يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس لا يوجد تغير على درجات الحرارة، حيث تكون ضمن إطار معدلاتها الطبيعية بالنسبة لهذه الفترة من السنة.



ووفق دائرة الأرصاد الجوية، فإن الطقس في فلسطين سيكون هذه الليلة سيكون غائما جزئيا وباردا خاصة والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.



أما الطقس في فلسطين غداً الاثنين سيكون غائما جزئيا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.



خاص دنيا الوطنقال راصد جوي، مساء اليوم الأحد، إن الموجة الخماسينية الحارة المُغبرة التي ضربت فلسطين اليوم، تنتهي بحلول فجر وصباح يوم غدٍ الاثنين، متوقعاً بشأن حالة الطقس هذا الأسبوع.