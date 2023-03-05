الحركة الأسيرة تدعو شعبنا للمشاركة بوقفات جماهيرية مساندة لها يوم الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطندعت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، اليوم الأحد، شعبنا للمشاركة بوقفات جماهيرية مساندة لها في جميع المدن الفلسطينية، يوم الثلاثاء المقبل.وقالت الحركة الأسيرة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إننا "ندخل اليوم يومنا الـ 20 في تحركنا ونضالنا المستمر في مواجهة عدوان بن غفير وأدواته ضدنا، والذي يحاربنا في خبزنا ومائنا، وسنستمر في نضالنا حتى إرغام المحتل على وقف عدوانه أو تحررنا القريب".وتابعت: "من هنا؛ تدعوكم لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة للتعبير عن مشاركتنا في هذا النضال، والتعبير عن وفائكم لمن دفع سنوات عمره من أجل حرية شعبه وأرضه عبر الوقفات المساندة لنا، والتي ستُعقد يوم الثلاثاء القادم 7/3/2023م في مراكز كافة مدننا الساعة التاسعة ليلًا".وشددت على أن "المشاركة الواسعة في هذه الفعاليات هي ضرورة وطنية لإيصال رسالة لعدونا أن شعبنا لم ولن ينسى أسراه، وسيفعل كل ما يلزم للحفاظ على كرامتهم ولتحقيق حريتهم المنشودة".الأحد 13 شعبان 1444هـ