تفاصيل لقاء السيسي ورئيس الوزراء العراقي في القاهرة

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وضيفه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأكد السوداني، بحسب البيان "استعداد العراق بالمضي قدماً في إنضاج العمل المشترك، والانفتاح على آفاق جديدة من التعاون والتكامل في مختلف المجالات"، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي.



وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".





وبيّن أن "اللقاء شهد أيضاً البحث في تفعيل اللجان المشتركة، بما يعضّد من الشراكة بين البلدين الشقيقين".



ووفق ما أعلنه مكتب مجلس الوزراء العراقي، فقد أعرب الرئيس المصري عن "رغبة مصر واستعدادها للتعاون مع العراق في مختلف المجالات"، مؤكداً "اعتزازه بالعراق، ومكانته ودوره في المنطقة".من جانبه، أبدى رئيس الوزراء العراقي، استعداد بلاده بالمضي قدما في إنضاج العمل المشترك مع مصر، مؤكدا انفتاح العراق على آفاق جديدة من التعاون والتكامل في مختلف المجالات مع مصر.وشهد "اللقاء أيضاً البحث في تفعيل اللجان المشتركة، بما يعضّد من الشراكة بين البلدين الشقيقين".