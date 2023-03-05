تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع نائب وزير الخارجية الروسي

رام الله - دنيا الوطنالتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.واستعرض الرئيس عباس، خلال اللقاء، مستجدات القضية الفلسطينية، وانتهاكات الاحتلال المستمرة بحق شعبنا وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، والتي تقوض فرص السلام وحل الدولتين.وحضر اللقاء: وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، وسفير دولة فلسطين لدى قطر منير غنام.