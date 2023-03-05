الإسلامية المسيحية تصدر تقريرها الشهري للانتهاكات الإسرائيلية في القدس

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات تقريرها الشهري للانتهاكات الاسرائيلية بحق مدينة القدس ومقدساتها عن شهر شباط / فبراير 2023م، حيث واصلت قوات الاحتلال انتهاكاتها للقانون الإنساني والدولي، والاعتداء على المقدسيين وسفك دمائهم والتنكيل بهم، وشهد الشهر المنصرم استشهاد الشاب حسين خالد قراقع (32 عاماً) متأثراً بجروحه الحرجة نتيجة إطلاق مستوطنين الرصاص عليه عند مفترق النبي صموئيل شمال غرب القدس، واقتحام مستوطن، كنيسة "حبس المسيح" في البلدة القديمة، حيث قام بتكسير وتحطيم بعض محتوياتها، وحاول إشعال النار فيها.

وأضافت: شهد الشهر المنصرم استيلاء سلطات الاحتلال على أموال عدد من الأسرى والأسرى المحررين المقدسيين وذويهم بذريعة تلقيهم أموالا من السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث على مبلغ قدره 120 ألف شيكل من الحساب البنكي للأسيرة المحررة إيمان الأعور ونجلها محمد.





وأكملت الهيئة: كما استولت على مبلغ قدره 113 ألف شيكل من حساب والدة الأسير المحرر صهيب الأعور ونجلها صهيب، عدا عن إغلاق حسابتهما البنكية، وذلك عبر إخبار العائلة برسالة عبر تطبيق (واتس آب).