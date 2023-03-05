شؤون اللاجئين بالمنظمة تنجز مشاريع جديدة للمخيمات الفلسطينية في لبنان

رام الله - دنيا الوطنأنجزت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية مشاريع جديدة ذات احتياج يستفيد منها شريحة واسعة من اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان ضمن منحة الرئيس محمود عباس.وأشار رئيس الدائرة، أحمد أبو هولي إلى أن المشاريع المنجزة شملت مخيمات نهر البارد وعين الحلوة والبداوي وتجمع القاسمية في الجنوبي اللبناني، وتجمعات صيدا، والتي جميعها تصب في خدمة أهالي المخيمات والتخفيف من معاناتهم.وأضاف أن المشاريع المنفذة جاءت بناء على طلب اللجان الشعبية واللاجئين معاً أبرزها إعادة إنشاء "مظلة التعازي" في مخيم نهر البارد شمال لبنان والتي تستفيد منها كافة العائلات الفلسطينية التي تقيم في المخيم وكذلك الجوار اللبناني بالإضافة إلى تزويد "حي تلة المنكوبين" بمخيم البدّاوي بمولد كهربائي لتشغيل مضخة أبار المياه في المنطقة، لحل ازمه المياه المتفاقمةوالمزمنة التي يعاني منها سكان الحي الذي يقطنه 200 عائلة فلسطينية لاجئة لا تتلقى الخدمات من وكالة (أونروا) التي تعتبر الحي لا يدخل ضمن نطاق صلاحياتها.وفي تجمع القاسمية - جنوب لبنان، أوضح د. أبو هولي بأنه تم الانتهاء من مشكلة فقدان أغطية الصرف الصحي "الريغارات" على الطرقات وتغيير الريغارات المهترئة على الطريق المؤدي إلى المدرسة المُجاورة للتجمع، لافتاً إلى أن معالجة هذه الإشكالية ساهمت في تسهيل وصول الطلاب إلى المدرسة، بالإضافة إلى ذلك دعمت الدائرة مراكز رياض الأطفال بمخيم الجليل بـ 800 لتر من مادة المازوت لتدفئة الروضات في فصل الشتاء، ومستشفى الهمشري ببناء (خيمة مركز) لمركز العلاج الفيزيائي لحماية المعدات من العوامل البيئية والطقس.وتابع أبو هولي: " انتهت دائرة شؤون اللاجئين من مشروع إعادة تأهيل شبكة حي الطيرة بمخيم عين الحلوة وكذلك صيانة خط التوتر الرئيسي لشبكة الكهرباء في الشارع الفوقاني من خلال استبدال 3 خطوط مُهترئة بطول 1600 بأخرى جديدة، وكذلك ساهمت في إزالة النفايات من التجمعات الفلسطينية بمنطقة صيدا".وأكد أبو هولي بأن دائرة شؤون اللاجئين ماضية في تطبيق استراتيجيتها في المخيمات الفلسطينية بلبنان التي ترتكز على تخفيف معاناتهم وتعزيز صمودهم من خلال معالجة مشاكل المخيمات والاستجابة لاحتياجاتهم.وأشار إلى وجود رزمة من المشاريع المقدمة من اللجان الشعبية في المخيمات اللبنانية وهي على قيد الدراسة في لجنة المشاريع والتي سيبدأ العمل بها فور انتهاء اللجنة من دراستها ومعالجتها فنياً مشدداً بان الدائرة لن تترك اللاجئين الفلسطينيين في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها لبنان الشقيق وحيدون، وستبقى الدائرة لهم عامل أسناد ودعم للتغلب على ظروفهم المعيشية الصعبة ولحقوقهم المشروعة في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194.وأشرف على عملية تنفيذ المشاريع ومتابعتها مدير دائرة شؤون اللاجئين بلبنان جمال فياض وأمين سر للجان الشعبية في المخيمات اللبنانية المهندس عبد المنعم عوض والفريق الفني بدائرة شؤون اللاجئين يرافقهم أمناء سر وأعضاء اللجان الشعبية في مخيمات البداوي وعين الحلوة ونهر البارد.وشكرت اللجان الشعبية في المخيمات الثلاثة الرئيس محمود عباس على دعمه ورعايته للمخيمات الفلسطينية في لبنان كما شكرت دائرة شؤون اللاجئين ورئيسها، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية احمد أبو هولي وسفير فلسطين بلبنان أشرف دبور على ما تقدمه من سرعة الاستجابة لاحتياجاتهم ومعالجة مشاكلهم ومتابعة قضاياهم وتواصلها المستمر مع اللجان من خلال مدير مكتبها بلبنان جمال فياض.وتقدم أهالي مخيمات عين الحلوة نهر البارد البداوي وحي تلة المنكوبين وتجمع القاسمية وتجمعات صيدا بالشكر الجزيل للرئيس عباس وأبو هولي وللسفير دبور على اهتمامهم في تحسين أوضاعهم المعيشية وعلى دعمهم من خلال المشاريع المنجزة والأخرى التي لازالت قيد التنفيذ والتدخلات العاجلة والملموسة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.