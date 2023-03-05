غزة: وزارة الاقتصاد تعلن خطتها للرقابة على الأسواق والمحال خلال رمضان

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، عن خطتها للرقابة على الأسواق والمحال التجارية خلال شهر رمضان المبارك.وقالت نائب مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية بالوزارة، رباب عاشور في تصريح صحفي، إن الخطة ترتكز على توفير المخزون السلعي بشكل مناسب وجوانب حماية المستهلك في محافظات قطاع غزة الخمس خلال شهر رمضان.وأضافت عاشور، أنه سيتم مضاعفة عمل جهود طواقم حماية المستهلك بمناسبة قرب شهر رمضان، وذلك لإقبال المواطنين على شراء السلع الرمضانية، وفق ما نقل وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.وأشارت إلى أن طواقم حماية المستهلك ستراقب جميع المنشآت الاقتصادية وجودة السلع فيها من حيث صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية.وأوضحت عاشور، أن جولات طواقم حماية المستهلك خلال العشر الأواخر من شهر رمضان ستكون مضاعفة وعلى فترتين صباحية ومسائية نظرا لخصوصية هذه الأيام.