حماس تهنئ الجهاد الإسلامي بإنجاز انتخابات مكتبها السياسي

رام الله - دنيا الوطنتقدمت حركة حماس بالتهنئة لحركة الجهاد الإسلامي، عقب انتهاء الانتخابات الداخلية التي أجرتها لانتخاب الأمين العام والمكتب السياسي للحركة.وباركت حركة حماس في تصريح صحفي،اليوم الأحد، للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: "تجديد الثقة به أميناً عاماً لولاية ثانية"، معربةً عن"اعتزازها بالعلاقة مع الإخوة في حركة الجهاد الإسلامي من خلال تعزيز العمل المقاوم المشترك والتنسيق الدائم والمثمر في دعم صمود ونضال شعبنا في مواجهة الكيان الصهيوني".وأكدت الحركة أنها "ماضية مع حركة الجهاد الإسلامي على ذات الدّرب، حتى دحر الاحتلال عن أرضنا وتحرير أسرانا ومقدساتنا، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم النضالية نحو تحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة".