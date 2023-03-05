شؤون فلسطينية

بالأسماء والصور.. الجهاد تنتخب مكتبها السياسي الجديد والنخالة أميناً عاماً لولاية ثانية

بالأسماء والصور.. الجهاد تنتخب مكتبها السياسي الجديد والنخالة أميناً عاماً لولاية ثانية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، نتائج الانتخابات الداخلية العامة لاختيار الأمين العام للحركة وأعضاء المكتب السياسي لدورة جديدة تمتد لأربع سنوات.

وأسفرت النتائج النهائية التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية عن فوز زياد النخالة، بمنصب الأمين العام للحركة لولاية ثانية تمتد لأربع سنوات.

وحظي بالفوز في عضوية المكتب السياسي، كل من أكرم العجوري، يوسف الحساينة، نافذ عزام، محمد الهندي، علي أبو شاهبن، وليد القططي، أحمد المدلل، محمد حميد، إحسان عطايا.

وأوضحت الحركة أن العملية الانتخابية بشكل جرت شوري وديمقراطي وسادتها الروح الأخوية والأجواء الهادئة والإيجابية وبمشاركة واسعة من أبناء الحركة في كل من ساحتي قطاع غزة والخارج، بينما تخضع عملية اختيار أعضاء المكتب السياسي في القدس والضفة الغربية والسجون، لإجراءات أمنية خاصة بسبب الظروف المختلفة هناك.





 

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