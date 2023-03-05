طالع الشروط.. الشرطة الفلسطينية تفتح باب التسجيل للانتساب إليها

أعلنت المديرية العامة في الشرطة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن فتح باب التسجيل والانتساب لدورة تدريب تأسيسية لكلا الجنسين





واشترطت المديرية العامة للشرطة مجموعة من المعايير أبرزها:





1- أن يكون فلسطيني/ة الجنسية .





2- أن يكون العمر من 18 – 22 عاماً.





3- أن لا يقل الطول عن 170 سم





4- أن يتناسب الطول مع الوزن





5- أن يجتاز الفحص الطبي والمخبري





6- أن يكن حسن السيرة والسلوك





7- أن لا يكون قد صدر بحقه/ا حكم على خلفية جنائية .





8- أن لا يقل المؤهل العلمي عن الصف العاشر، وأن يجيد القراءة و الكتابة .





9- القبول للإناث نفس الشروط السابقة، باستثناء الطول على أن لا يقل عن 160 سم



