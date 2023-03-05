شؤون فلسطينية

طالع الشروط.. الشرطة الفلسطينية تفتح باب التسجيل للانتساب إليها

طالع الشروط.. الشرطة الفلسطينية تفتح باب التسجيل للانتساب إليها
الشرطة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المديرية العامة في الشرطة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن فتح باب التسجيل والانتساب لدورة تدريب تأسيسية لكلا الجنسين

واشترطت المديرية العامة للشرطة مجموعة من المعايير أبرزها:

1- أن يكون فلسطيني/ة الجنسية . 

2- أن يكون العمر من 18 – 22 عاماً. 

3- أن لا يقل الطول عن 170 سم 

4- أن يتناسب الطول مع الوزن 

5- أن يجتاز الفحص الطبي والمخبري 

6- أن يكن حسن السيرة والسلوك 

7- أن لا يكون قد صدر بحقه/ا حكم على خلفية جنائية . 

8- أن لا يقل المؤهل العلمي عن الصف العاشر، وأن يجيد القراءة و الكتابة . 

9- القبول للإناث نفس الشروط السابقة، باستثناء الطول على أن لا يقل عن 160 سم 

وقالت إن على الراغبين/ات للتقدم، التوجه إلى مديرية شرطة المحافظة (كل في محافظته) قسم التنظيم والإدارة، وأن يحضر معه الوثائق التالية: صورة عن شهادة الميلاد، صورة عن الهوية الشخصية، صورة عن آخر مؤهل علمي، 4 صور شخصية حجم  4/ 6.



أخبار ذات صلة

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع نائب وزير الخارجية الروسي

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع نائب وزير الخارجية الروسي

ضمن فعاليات لتنظيم مؤتمر قمة التواصل الاجتماعي.. إطلاق جائزة الطاووس للتواصل الاجتماعي- فلسطين

ضمن فعاليات لتنظيم مؤتمر قمة التواصل الاجتماعي.. إطلاق جائزة الطاووس للتواصل الاجتماعي- فلسطين

مركز عروبة يرصد تصاعداً كبيراً في هجمات المستوطنين

مركز عروبة يرصد تصاعداً كبيراً في هجمات المستوطنين

توضيح من &quot;القضاء الأعلى&quot; حول إضراب نقابة المحامين المستمر

توضيح من "القضاء الأعلى" حول إضراب نقابة المحامين المستمر

الإسلامية المسيحية تصدر تقريرها الشهري للانتهاكات الإسرائيلية في القدس

الإسلامية المسيحية تصدر تقريرها الشهري للانتهاكات الإسرائيلية في القدس

شؤون اللاجئين بالمنظمة تنجز مشاريع جديدة للمخيمات الفلسطينية في لبنان

شؤون اللاجئين بالمنظمة تنجز مشاريع جديدة للمخيمات الفلسطينية في لبنان

غزة: وزارة الاقتصاد تعلن خطتها للرقابة على الأسواق والمحال خلال رمضان

غزة: وزارة الاقتصاد تعلن خطتها للرقابة على الأسواق والمحال خلال رمضان

غزة: الشباب والثقافة تطلق المنافسة لاختيار مدينة الثقافة الفلسطينية للعام 2024

غزة: الشباب والثقافة تطلق المنافسة لاختيار مدينة الثقافة الفلسطينية للعام 2024

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ضمن فعاليات لتنظيم مؤتمر قمة التواصل الاجتماعي.. إطلاق جائزة الطاووس للتواصل الاجتماعي- فلسطين

ضمن فعاليات لتنظيم مؤتمر قمة التواصل الاجتماعي.. إطلاق جائزة الطاووس للتواصل الاجتماعي- فلسطين

مركز عروبة يرصد تصاعداً كبيراً في هجمات المستوطنين

مركز عروبة يرصد تصاعداً كبيراً في هجمات المستوطنين

الإسلامية المسيحية تصدر تقريرها الشهري للانتهاكات الإسرائيلية في القدس

الإسلامية المسيحية تصدر تقريرها الشهري للانتهاكات الإسرائيلية في القدس

شؤون اللاجئين بالمنظمة تنجز مشاريع جديدة للمخيمات الفلسطينية في لبنان

شؤون اللاجئين بالمنظمة تنجز مشاريع جديدة للمخيمات الفلسطينية في لبنان

غزة: الشباب والثقافة تطلق المنافسة لاختيار مدينة الثقافة الفلسطينية للعام 2024

غزة: الشباب والثقافة تطلق المنافسة لاختيار مدينة الثقافة الفلسطينية للعام 2024

تنويه من الداخلية بغزة حول عمل معبر رفح غداً الاثنين

تنويه من الداخلية بغزة حول عمل معبر رفح غداً الاثنين

هيئة الأسرى: الطفل الجريح أمير البس يقبع في مستشفى &quot;شعاريه تصيدق&quot;

هيئة الأسرى: الطفل الجريح أمير البس يقبع في مستشفى "شعاريه تصيدق"

حمادة يدعو إلى مزيد من الرباط والثبات في الأقصى لصد أي انتهاك للاحتلال

حمادة يدعو إلى مزيد من الرباط والثبات في الأقصى لصد أي انتهاك للاحتلال

منوعات

بالصور.. هيفاء وهبي بإطلالة ربيعية ملفتة

بالصور.. هيفاء وهبي بإطلالة ربيعية ملفتة

والدة أشرف حكيمي: ابني أقسم لي أنه بريء والعالم بأسره يشهد له بأخلاقه

والدة أشرف حكيمي: ابني أقسم لي أنه بريء والعالم بأسره يشهد له بأخلاقه

نانسي عجرم: زياد برجي لازم يراضي إليسا وكل واحد فيهم عنده إحساسه

نانسي عجرم: زياد برجي لازم يراضي إليسا وكل واحد فيهم عنده إحساسه

حورية فرغلي: معمول لي عمل بعدم الزواج والإنجاب

حورية فرغلي: معمول لي عمل بعدم الزواج والإنجاب

بالفيديو.. عقد قران غدير الفهد بقيمة مؤخر ومهر صادمة للجمهور

بالفيديو.. عقد قران غدير الفهد بقيمة مؤخر ومهر صادمة للجمهور

الأمير هاري: أشعر بأني مختلف عن سائر أفراد عائلتي وميغان كائن استثنائي

الأمير هاري: أشعر بأني مختلف عن سائر أفراد عائلتي وميغان كائن استثنائي

بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنانة المصرية شريفة فاضل

بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنانة المصرية شريفة فاضل

بأجواء رومانسية.. زوجة جاستن بيبر تحتفل بعيد ميلاده

بأجواء رومانسية.. زوجة جاستن بيبر تحتفل بعيد ميلاده

في عمر الـ 34 وبعد أيام قليلة من انفصالها مادونا تعيش قصة حب جديدة

في عمر الـ 34 وبعد أيام قليلة من انفصالها مادونا تعيش قصة حب جديدة

وفاة فنان شهير بعد دخوله فى غيبوبة لمدة 15 يوماً

وفاة فنان شهير بعد دخوله فى غيبوبة لمدة 15 يوماً

عربي

تفاصيل لقاء السيسي ورئيس الوزراء العراقي في القاهرة

تفاصيل لقاء السيسي ورئيس الوزراء العراقي في القاهرة

الكويت: تعيين أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً للوزراء

الكويت: تعيين أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً للوزراء

تونس وسوريا تؤكدان رغبتهما في عودة العلاقات إلى &quot;مسارها الطبيعي&quot;

تونس وسوريا تؤكدان رغبتهما في عودة العلاقات إلى "مسارها الطبيعي"

السعودية تستمر في إرسال طائرات إغاثية لأوكرانيا

السعودية تستمر في إرسال طائرات إغاثية لأوكرانيا