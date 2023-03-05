هيئة الأسرى: الطفل الجريح أمير البس يقبع في مستشفى "شعاريه تصيدق"

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الطفل الجريح أمير البس من مخيم العروب، يتواجد حاليا في مستشفى "شعاريه تصيدق" لتلقي العلاج.





وأوضحت الهيئة في تقريرها، اليوم الأحد، بعد أن تمكن محاميها كريم عجوة من زيارته، أن محكمة الاحتلال في "عوفر" عقدت له جلسة توقيف دون حضوره نظرا لوضعه الصحي، وتم تمديد توقيفه لمدة 4 أيام لاستكمال إجراءات التحقيق.

رام الله - دنيا الوطنيذكر أن قوات الاحتلال قد أطلقت النار، على الطفل أمير البس (12 عاما)، مساء أمس من أمام مدخل مخيم العروب، ما تسبب بإصابته برصاصتين في اطرافه السفلية، قبل أن تعتقله.