الأوقاف بغزة توضح لـ "دنيا الوطن" موعد قرعة الحج هذا العام والتسعيرة المتوقعة
كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن الموعد المتوقع لإجراء قرعة اختيار أسماء الحجاج للعام الجاري، مبينةً أنها ستشمل 1900 اسم من أصل 2500 اسم ضمن البعثة.
وأوضح مدير دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف عادل الصوالحة في حديث لـ "دنيا الوطن" أنه من المتوقع إجراء القرعة يوم السبت المقبل، لـ 1900 اسم، في حين سيكون باقي العدد لأسماء اختيرت العام الماضي ولم تتمكن من أداء الفريضة.
ولفت إلى أن الحج هذا العام سيكون لمن لم يسبق له الحج مطلقاً باستثناء "المحرم" أو المرافقين مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي حال استنكف أي أحد من المسجلين عن الخروج يتم اختيار الاسم التالي له في القرعة مباشرة.
وبخصوص الأسعار، قال الصوالحة إن الحجاج الذين ستشملهم القرعة دفعوا مبلغ 1500 دينار كدفعة أولى جزئية من المبلغ الإجمالي الذي سيحدد لاحقاً والذي من المرجح أن يتجاوز 3400 دينار بسبب عودة موسم الحج بشكل كامل، خلافاً لما كان عليه في السنتين الأخيرتين.
وبخصوص أسعار العمرة، ذكر أن الأمر يعود لجمعية أصحاب شركات الحج والعمرة وهي (أسعار تنافسية) لكن الوزارة تراقب الأمر.
وكانت وثيقة لجمعية أصحاب شركات الحج والعمرة في قطاع غزة، كشفت مساء أمس السبت، عن مواعيد وأسعار رحلات العمرة من القطاع لشهري شعبان ورمضان من هذا العام.
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ونشرت الجمعية أسعار رحلات العمرة من قطاع غزة، حيث وصلت الأسعار في بداية شهر رمضان إلى 1450 دينار أردني، وفي أواخره إلى 1650 دينار أردني.
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