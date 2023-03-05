الإحصاء الفلسطيني يعلن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر يناير

رام الله - دنيا الوطنسجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً مقداره 3.09% خلال شهر كانون ثاني 2023 مقارنة بشهر كانون أول 2022، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 107.15 خلال شهر كانون ثاني 2023 مقارنة بـ 110.57 خلال شهر كانون أول 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسيةسجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 4.75% خلال شهر كانون ثاني 2023 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر كانون ثاني 2023 مقارنة بشهر كانون أول 2022 أهمها صناعة منتجات التبغ، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المنسوجات، وصناعة الأثاث، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة.من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية أهمها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة الملابس.وسجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 9.06% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 7.18% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.وسجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 6.74% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.