شؤون فلسطينية

الإحصاء الفلسطيني يعلن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر يناير

الإحصاء الفلسطيني يعلن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر يناير
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً مقداره 3.09% خلال شهر كانون ثاني 2023 مقارنة بشهر كانون أول 2022، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 107.15 خلال شهر كانون ثاني 2023 مقارنة بـ 110.57 خلال شهر كانون أول 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية

سجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 4.75% خلال شهر كانون ثاني 2023 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر كانون ثاني 2023 مقارنة بشهر كانون أول 2022 أهمها صناعة منتجات التبغ، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المنسوجات، وصناعة الأثاث، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية أهمها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة الملابس.

وسجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 9.06% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 7.18% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 6.74% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أخبار ذات صلة

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع نائب وزير الخارجية الروسي

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع نائب وزير الخارجية الروسي

ضمن فعاليات لتنظيم مؤتمر قمة التواصل الاجتماعي.. إطلاق جائزة الطاووس للتواصل الاجتماعي- فلسطين

ضمن فعاليات لتنظيم مؤتمر قمة التواصل الاجتماعي.. إطلاق جائزة الطاووس للتواصل الاجتماعي- فلسطين

مركز عروبة يرصد تصاعداً كبيراً في هجمات المستوطنين

مركز عروبة يرصد تصاعداً كبيراً في هجمات المستوطنين

توضيح من &quot;القضاء الأعلى&quot; حول إضراب نقابة المحامين المستمر

توضيح من "القضاء الأعلى" حول إضراب نقابة المحامين المستمر

الإسلامية المسيحية تصدر تقريرها الشهري للانتهاكات الإسرائيلية في القدس

الإسلامية المسيحية تصدر تقريرها الشهري للانتهاكات الإسرائيلية في القدس

شؤون اللاجئين بالمنظمة تنجز مشاريع جديدة للمخيمات الفلسطينية في لبنان

شؤون اللاجئين بالمنظمة تنجز مشاريع جديدة للمخيمات الفلسطينية في لبنان

غزة: وزارة الاقتصاد تعلن خطتها للرقابة على الأسواق والمحال خلال رمضان

غزة: وزارة الاقتصاد تعلن خطتها للرقابة على الأسواق والمحال خلال رمضان

غزة: الشباب والثقافة تطلق المنافسة لاختيار مدينة الثقافة الفلسطينية للعام 2024

غزة: الشباب والثقافة تطلق المنافسة لاختيار مدينة الثقافة الفلسطينية للعام 2024

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ضمن فعاليات لتنظيم مؤتمر قمة التواصل الاجتماعي.. إطلاق جائزة الطاووس للتواصل الاجتماعي- فلسطين

ضمن فعاليات لتنظيم مؤتمر قمة التواصل الاجتماعي.. إطلاق جائزة الطاووس للتواصل الاجتماعي- فلسطين

مركز عروبة يرصد تصاعداً كبيراً في هجمات المستوطنين

مركز عروبة يرصد تصاعداً كبيراً في هجمات المستوطنين

الإسلامية المسيحية تصدر تقريرها الشهري للانتهاكات الإسرائيلية في القدس

الإسلامية المسيحية تصدر تقريرها الشهري للانتهاكات الإسرائيلية في القدس

شؤون اللاجئين بالمنظمة تنجز مشاريع جديدة للمخيمات الفلسطينية في لبنان

شؤون اللاجئين بالمنظمة تنجز مشاريع جديدة للمخيمات الفلسطينية في لبنان

غزة: الشباب والثقافة تطلق المنافسة لاختيار مدينة الثقافة الفلسطينية للعام 2024

غزة: الشباب والثقافة تطلق المنافسة لاختيار مدينة الثقافة الفلسطينية للعام 2024

تنويه من الداخلية بغزة حول عمل معبر رفح غداً الاثنين

تنويه من الداخلية بغزة حول عمل معبر رفح غداً الاثنين

هيئة الأسرى: الطفل الجريح أمير البس يقبع في مستشفى &quot;شعاريه تصيدق&quot;

هيئة الأسرى: الطفل الجريح أمير البس يقبع في مستشفى "شعاريه تصيدق"

حمادة يدعو إلى مزيد من الرباط والثبات في الأقصى لصد أي انتهاك للاحتلال

حمادة يدعو إلى مزيد من الرباط والثبات في الأقصى لصد أي انتهاك للاحتلال

منوعات

بالصور.. هيفاء وهبي بإطلالة ربيعية ملفتة

بالصور.. هيفاء وهبي بإطلالة ربيعية ملفتة

والدة أشرف حكيمي: ابني أقسم لي أنه بريء والعالم بأسره يشهد له بأخلاقه

والدة أشرف حكيمي: ابني أقسم لي أنه بريء والعالم بأسره يشهد له بأخلاقه

نانسي عجرم: زياد برجي لازم يراضي إليسا وكل واحد فيهم عنده إحساسه

نانسي عجرم: زياد برجي لازم يراضي إليسا وكل واحد فيهم عنده إحساسه

حورية فرغلي: معمول لي عمل بعدم الزواج والإنجاب

حورية فرغلي: معمول لي عمل بعدم الزواج والإنجاب

بالفيديو.. عقد قران غدير الفهد بقيمة مؤخر ومهر صادمة للجمهور

بالفيديو.. عقد قران غدير الفهد بقيمة مؤخر ومهر صادمة للجمهور

الأمير هاري: أشعر بأني مختلف عن سائر أفراد عائلتي وميغان كائن استثنائي

الأمير هاري: أشعر بأني مختلف عن سائر أفراد عائلتي وميغان كائن استثنائي

بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنانة المصرية شريفة فاضل

بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنانة المصرية شريفة فاضل

بأجواء رومانسية.. زوجة جاستن بيبر تحتفل بعيد ميلاده

بأجواء رومانسية.. زوجة جاستن بيبر تحتفل بعيد ميلاده

في عمر الـ 34 وبعد أيام قليلة من انفصالها مادونا تعيش قصة حب جديدة

في عمر الـ 34 وبعد أيام قليلة من انفصالها مادونا تعيش قصة حب جديدة

وفاة فنان شهير بعد دخوله فى غيبوبة لمدة 15 يوماً

وفاة فنان شهير بعد دخوله فى غيبوبة لمدة 15 يوماً

عربي

تفاصيل لقاء السيسي ورئيس الوزراء العراقي في القاهرة

تفاصيل لقاء السيسي ورئيس الوزراء العراقي في القاهرة

الكويت: تعيين أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً للوزراء

الكويت: تعيين أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً للوزراء

تونس وسوريا تؤكدان رغبتهما في عودة العلاقات إلى &quot;مسارها الطبيعي&quot;

تونس وسوريا تؤكدان رغبتهما في عودة العلاقات إلى "مسارها الطبيعي"

السعودية تستمر في إرسال طائرات إغاثية لأوكرانيا

السعودية تستمر في إرسال طائرات إغاثية لأوكرانيا