شؤون فلسطينية

جبهة التحرير العربية تهنئ المرأة الفلسطينية بمناسبة الثامن من آذار

جبهة التحرير العربية تهنئ المرأة الفلسطينية بمناسبة الثامن من آذار
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
هنأت جبهة التحرير العربية، المرأة الفلسطينية أينما وجدن بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي.

وقدمت الجبهة، التحية إلى الأسيرات في سجون الاحتلال وإلى النساء وأمهات الشهداء والأسرى الفلسطينيات اللواتي ضربن أروع الأمثلة في الصمود والثبات رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بهن نساء فلسطين الماجدات.

وقدرت عاليًا دور المرأة الفلسطينية المؤثر على كافة الصعد عبر مسيرة نضاله الطويلة على أرض فلسطين وخارجها على مر التاريخ،  جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل في مسيرة التحرر والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأعربت الجبهة عن اعتزازها كفاحهن النضالي من أجل نيل حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

ودعت  المؤسسات  الدولية والحقوقية والنسائية لتوفير الحماية للمرأة الفلسطينية من انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال من قتل واعتقال وتهجير وهدم وتدمير البيوت وتشريد لها ولعائلتها بشكل شبه يومي وحرمانهم من أبسط حقوقهن الإنسانية.

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