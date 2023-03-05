تونس وسوريا تؤكدان رغبتهما في عودة العلاقات إلى "مسارها الطبيعي"





رام الله - دنيا الوطنجددت تونس وسوريا رغبتهما في عودة العلاقات الثنائية "مسارها الطبيعي" عبر ترفيع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل زيارات مسؤولي البلدين.جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية التونسي نبيل عمار من نظيره السوري فيصل المقداد، السبت، بحسب بيان للخارجية التونسية.وقالت الخارجية التونسية إن المحادثة "مثّلت مناسبة جدّد فيها الوزيران الرغبة في عودة العلاقات الثنائية الأخوية بين تونس وسوريا إلى مسارها الطبيعي، ولا سيما من خلال الترفيع في مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل زيارات مسؤولي البلدين".ووفق بيان الخارجية التونسية فقد "أثنى المقداد على وقوف تونس مع سوريا خلال الزلزال الأخير الذي ضرب شمالها".بدورها، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن المقداد ثمن خلال الاتصال رغبة الرئيس التونسي قيس سعيد برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.كما أشارت إلى أن الوزيرين اتفقا على متابعة تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإجراء الزيارات المتبادلة في الفترة القادمة.وفي التاسع من شباط/ فبراير الماضي، قالت الرئاسة التونسية في بيان، إن الرئيس قيس سعيّد قرّر رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في سوريا، مجدداً تأكيد وقوف بلاده إلى جانب دمشق.والجدير ذكره أن تونس قطعت العلاقات الدبلوماسية مع سوريا قبل أكثر من 10 سنوات، احتجاجاً وقتها على ما وصفته بـ"قمع نظام بشار الأسد الاحتجاجات المناهضة له".وفي شباط/ فبراير 2012، أعلن الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، طرد السفير السوري آنذاك، وسحب أي اعتراف بنظام الأسد.وبعد ذلك أعادت تونس بعثة دبلوماسية محدودة عام 2017، وفي نهاية 2018 تم استئناف حركة الطيران بين البلدين.