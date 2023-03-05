ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال جنوب تركيا

رام الله - دنيا الوطنذكر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، مساء السبت، أن حصيلة الوفيات جراء الزلزال ارتفعت إلى 45 ألفا و986 شخصا.وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحفي عقده في مركز التنسيق التابع لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في ولاية هطاي.وقال صويلو إن حصيلة الوفيات تحت الأنقاض وفي المستشفيات عقب الزلزال بلغت 45 ألفا و986 شخصا، بينهم 4 آلاف و267 سوريا، وفق وكالة (الأناضول) التركية.وأشار إلى تسجيل 13 ألفا و72 هزة ارتدادية عقب الزلزالين العنيفين اللذين وقعا في قهرمان مرعش يوم 6 شباط/ فبراير الماضي.وفي 6 فبراير 2023، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.